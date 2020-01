Flugtbilist efterlyses efter uheld

THISTED:Lokalpolitiet i Thisted er på udkig efter føreren af en mørkeblå bil, som onsdag omkring klokken 22.20 påkørte en 21-årig kvinde, da hun krydsede en fodgængerovergang ved krydset Nygade-Støberivej i Nykøbing.

Personbilen drejede til højre ind på Støberivej, hvor den ramte den unge kvinde. Men føreren fortsatte uden at stoppe op. Kvinden faldt om og kom lettere til skade med sit knæ, oplyser Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

Kvinden, der er bosiddende i Nakskov, fik ikke fat i registreringsnummeret på bilen. Hun nåede kun at opfatte, at der var tale om en mørkeblå bil, muligvis en VW, og at bilen havde flere klistermærker i venstre side af bagruden.