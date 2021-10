Flugtbilist påkørte varebil i sin brandert: Tabt nummerplade afslørede ham

NYKØBING:Tirsdag eftermiddag kl. 13:14 kom en bilist kørende ad Vilsundvej og drejede op ad frakørselsrampen til Næssundvej.

Ved Næssundvej ville bilisten dreje til højre, men det gjorde han uden at overholde sin vigepligt eller i øvrigt se sig for, hvorved han påkørte en varebil, der kom kørende ad Næssundvej.

Efter sammenstødet flygtede bilisten fra stedet, og føreren af varebilen, en 45-årig mand, måtte en tur på sygehuset med nakkesmerter.

Flugtbilisten havde dog formentlig ikke opdaget, at han havde efterladt sig et ganske tydeligt spor:

Han havde nemlig tabt sin ene nummerplade på uheldsstedet.

Ved hjælp af den fandt politiet snart frem til flugtbilistens bil, der befandt sig i Nykøbing. Det viste sig, at der var en mulig grund til, at den 60-årige ejermand ikke ønskede at tale med politiet.

Han var nemlig påvirket af alkohol, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, inden patruljen kunne tage ham med til en blodprøvetagning.