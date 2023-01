Flydebro til husbåde koster 2,2 millioner kroner

NYKØBING:Anlægget af en flydeponton til husbåde i Nykøbing Mors Sejlklub & Marina er kommet et par åretag nærmere. Udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune har godkendt en bevilling på 2.232.640 kroner, som er den billigste pris på den ønskede flydende anløbsbro, der er indhentet gennem tilbud.

Beslutningen kræver også godkendelse af kommunalbestyrelsen 31. januar, men udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD) anser det som en formsag.

- Det har været en sag, som har været undervejs siden februar 2017, og nu er vi tæt på. Vi har lavet en aftale med et firma, som vil levere foreløbig tre husbåde til turistudlejning, når flydepontonen er klar. Den skal erstatte en udtjent flydebro, som kun er halvt så lang som de øvrige broer i lystbådehavnen. Nu får vi en flydebro i fuld længde med plads til 10 husbåde på den ene side og en række jollepladsen til lystbådehavnen og sejlklubben på den anden, siger Meiner Nørgaard.

Leverandøren af husbådene er efter et udbud, der blev gennemført i oktober sidste år, den tyske producent Stern Hausboote, der også har en dansk afdeling, Stern Husbåde. Flydepontonen er bestilt til at blive fremstillet helt i beton forankret til plastovertrukne stålrør. Det bliver en solid konstruktion med ganske små vedligeholdelsesomkostninger og med en forventet levetid på mere end 50 år. Sten Husbåde forventer at de sejlende huse vil kunne fortøje ved den i løbet af foråret.

Økonomisk ser projektet således ud: Kommunen bevilger pengene til indkøb af pontonen og vedtager en indtægtsbevilling på 165.000 prisregulerede kroner årligt i form af lejeindtægten. Det giver en simpel tilbagebetalingstid på maksimalt 15 år på projektet, såfremt der ikke er nogen inflation og væsentligt kortere, hvis der fortsat er inflation.

Dertil kommer udgift landanlæg til vand, strøm, affald og spildevand, der finansieres af den kommunalt ejede og privat drevne havns ordinære driftsbudget sammen med Stern Husbåde ApS.

- Der er endda et årligt overskud på forrentningen til kommunen. I løbet af omkring tre år vil Stern levere flere husbåde op til de 10, der er plads til. Derved skaber vi 40-50 ekstra overnatningspladser, som der er så stor efterspørgsel på på Mors fra handelsstandens og turismens side. Så dette er en rigtig god business-case, siger Meiner Nørgaard.