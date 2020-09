Flyvende start for U17-drenge: Lukker kun tre mål ind på en halvleg

AARHUS:Onsdag aften drog HF Mors/Skyum U17’s drenge til Aarhus for at spille sæsonens første kamp mod AGF/Viby i 1. Division. Her blev det til en meget overbevisende sejr til gæsterne fra HF Mors/Skyum på hele 32-16.

- Det var en dejlig måde at starte på. Vi var lidt spændte inden om, hvor vi stod, men jeg synes hurtigt, vi satte os på kampen og var i kontrol det meste af tiden, siger Jacob Hessellund, der er træner for HF Mors/Skyum U17.

Fra kampens start var det dog hjemmeholdet fra AGF/Viby, der kom bedst ud og kom hurtigt foran 6-3.

- Vi fik en halvlunken start på kampen, hvor vi havde nogle premierenerver, der skulle rystes af. Men vi begyndte at lave færre fejl og fik udlignet til 6-6, siger Jacob Hessellund.

Herefter begyndte angrebsspillet at flyde for HF Mors/ Skyum, og i forsvaret holdt de AGF/Viby fra at score, så stillingen mod slutningen af første halvleg var 6-11. Føringen på fem mål hold til pausen, hvor stillingen var 8-13.

- AGF/Viby gik frem og spillede 5-1 i forsvaret fra anden halvlegs start. Det tog et par angreb for os at finde ud af, hvordan vi skulle spille det, siger Jacob Hessellund.

Men HF Mors/Thy fandt hurtigt melodien igen og begyndte at trække yderligere fra. Samtidig blev de ved med at stå godt i forsvaret og lukkede kun tre mål ind i anden halvleg. Derfor havde HF Mors/Skyum total kontrol over begivenhederne i anden halvleg og kunne køre hjem med en meget komfertabel sejr på 32-16 i sæsonpremieren.

Kampfakta:

Håndbold U17, 1. Division

AGF/Viby

HF Mors/Skyum U17

Resultat: 16-32

Pausestilling: 8-13

Mål: Malthe Bull (5), Niklas Kikkenborg Jensen (5), Anders Toft (4), Victor Thomadsen (4), Jeppe Vestergaard (3), Richard Seerup (3), Rasmus Houmøller (3), Christopher Ekmann (2), Frederik Lehd (2) og Jens Djernes (1),