Fnatudbrud sender gymnasium til tælling: 230 elever sendt hjem

NYKØBING:Morsø Gymnasium har måttet give sine 230 elever besked på at tage en hjemmearbejdsdag fredag. Det skyldtes flere udbrud af fnat blandt eleverne.

- Vi har praktiseret virtuel undervisning i dag. Vi døjer lige nu med udbrud af sygdommen hos flere elever, og for at den ikke skal brede sig, har vi vurderet, at det var bedst ikke at samles i dag. Vi mener dog, at de tilfælde, vi kender til, er velbehandlede, men hvis der skulle sidde noget smitte i møblerne, vil det dø ud efter et par dage, hvor miderne ikke har hudkontakt. Derfor satser vi på fremmøde og normal undervisning fra mandag, siger rektor Ann Balleby fredag eftermiddag.

Hun siger, at fnatten blev opdaget i mandags.

- Da fik jeg at vide, at vi havde to tilfælde, men at de var velbehandlede, og at der var styr på det. Det orienterede jeg alle om. Men så dukkede der flere tilfælde op tirsdag, hvorefter vi handlede på det onsdag morgen. Vi samlede alle elever, orienterede dem om, hvad de skulle gøre, og vi skrev det også til dem, så det var nemmere at huske. Desuden skrev vi til forældrene til elever under 18 år, siger Ann Balleby.

Det er for at komme uvæsenet helt til livs, at man valgte at holde skolen lukket fredag.

- Fnat er noget, man er heldig at undgå eller uheldig at få. Det har ikke noget med personlig hygiejne at gøre, og det er heller ikke specielt forbundet med det seksuelle, sådan som det blev fremstillet i gamle dage. Denne stigma gør måske, at nogen har det uden at fortælle det. Det er dog svært at blive smittet, men får man det, er det noget arrigskab at få bugt med, siger rektor.

Men der gik ikke undervisningstimer tabt, idet eleverne fredag blev undervist på computeren over Teams.

- Det er så en gave, vi fik med coronaen, at vi er i stand til det. Vi skulle dog bruge tid torsdag til at tjekke, om alle elever havde teknikken i orden til at gå på Teams, men det har fungeret godt. Nu satser vi på en normal skoledag mandag, men vi vil dog for en sikkerheds skyld dække polstermøblerne på skolen til, så vi ikke løber en risiko, siger Ann Balleby.