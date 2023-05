Først i Danmark med digitalt bilhus-look

NYKØBING:Da MTH Biler ville i gang med en større renovering af bilhuset på Fruevej i Nykøbing, kom der besked fra Toyotas centrale ledelse: Klap lige hesten, vi har noget helt nyt på vej, og I skal være de de første til at præsentere det i Danmark.

Det er 14 måneder siden, og nu er resultatet omtrent klar: Toyotas nye Retail Concept Europe. Direktør Kasper Kristensen venter kun på de sidste skærme og skilte, før det nye look er helt på plads ved månedens udgang.

- Vi er stolte af at være de allerførste i Danmark og blandt de første i Europa, der præsenterer det nye koncept. Det er så nyt, at stregerne til det ikke var tegnet færdig i Toyota Motor Company Europe, da vi stod for at gå i gang med nye facader. Nu er det klar, og meningen er, at det i den kommende tid skal rulles ud i samtlige Toyota bilhuse i Europa, siger Kasper Kristensen.

Og hvad går det hele så ud på? Det er noget med at sætte kunden i centrum og præsentere Toyota som en grøn, klima- og miljøbevidst bilproducent. Desuden skal konceptet skabe rammen om bedre oplevelser til kunden i et indbydende og inspirerende miljø.

Der er infoskærme overalt. Også bag Susanne Plejdrup i receptionen. Foto: Bo Lehm

- Der bliver nu kun en central indgang til butik og værksted, hvor vi før havde tre. "Din rejse starter her", står der på skiltet. Kunden møder Susanne og Anette i receptionen og vores værkfører Flemming, og er der ventetid på afhentning af en bil, bliver man vist ind i venterummet, som er indrettet som en åben café, hvor det er muligt at orientere sig på touch-skærme om de nye og brugte biler, vi tilbyder. Gennem konceptet "Byg din bil" kan kunden også få præsenteret, hvilket ekstraudstyr, der er at få til de forskellige modeller, siger Kasper Kristensen.

Showroomet, som hænger sammen med cafeen, kan også bruges til kunde- og vip-arrangementer. Alle overflader og ruminddelingen er nye, og det er i stort omfang bestemt fra centralt hold hos den japanske bilproducent, hvordan gulve, vægge, skærme, projektorer, belysning, møblement med mere, skal tage sig ud og placeres.

- Det er en en anden måde, folk køber bil på i dag i forhold til tidligere. Mange kunder har sat sig godt ind i tingene på forhånd, og vi sælger ikke bare bilen, men også, hvordan købet skal finansieres. Valget kan stå mellem køb eller leasing, men Toyota har også sit Kinto koncept, hvor man kan leje en bil for en periode og derved få en model, der passer til den kørsel, man skal bruge bilen til. Det kan vi præsentere kunden for over en kop kaffe, mens vi sammen kigge på mulighederne på skærmen, siger Kasper Kristensen.

Kunden får lov at vente i bløde, inspirerende omgivelser. Foto: Bo Lehm

Han understreger, at ombygningsperioden har været en læreproces, både for MTH Biler og for Toyota. Så der har været hyppige besøg fra udlandet hos forhandleren på Fruevej.

- Men alt i alt har det været en oplevelse at være med på Toyotas nye rejse på førersædet. Sidst på året vil vi implementere Totota Retail Concept i vores afdelinger i Hadsund og Thisted. Senere kommer turen til Løgstør, Brovst og Aars, siger direktøren.