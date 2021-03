Først og fremmest landbrugets ø?

“Vi ved godt, at der ikke er noget at komme efter, og vi har heller intet imod vores gode naboer. Vi har bare noget imod at få så stort et svinebrug lige op ad vores bolig. Især fordi der i forvejen er rigtigt mange svinebrug her på Nordmors.”

Det sagde Niko Pedersen tirsdag i NORDJYSKE. Hun har sammen med sin mand, Ole Pedersen, været blandt de 13 omkringboende borgere i Jørsby, som har gjort indsigelse mod, at landejendommen og naboen Jørsbyvej 2 vil bygge to store nye svinestalde.

Formanden for Morsøs udvalg for teknik og miljø, Meiner Nørgaard (DF) affærdigede i et læserbrev kritikken af, at hans udvalg har givet miljøtilladelse til udvidelsen. Det var ganske vist et svar til Enhedslisten kommende spidskandidat Pia Thorsen, der havde kritiseret udvalget for at behandle sagen med et gummistempel. Kommunen har skam sit på det tørre, fastslog Meiner Nørgaard. Alle krav til husdyrbekendtgørelse, miljølov, afstande, lugtbehandling og naturbeskyttelse er overholdt, påpeger udvalgsformanden.

Vi har altså på den ene side et politisk udvalg, der lovligt har giver en miljøtilladelse.

Og på den anden side har vi en flok frustrerede borgere, der gerne ville have været en udvidelse foruden. Dermed har politikerne truffet et valg til fordel for en erhvervsdrivende (landmanden) på bekostning af naboerne.

Sådan er politik, og det er legitimt nok. Havde udvalget i stedet prioriteret at gøre området attraktivt for beboere og turister, så ville beslutningen nok have været en anden.

Faktum er, at landbrugserhvervet er overordentligt vigtigt på Mors. Men et faktum er også, at i en tid, hvor svinebesætninger skal være større og støre, så vil det uvægerligt presse muligheden for fredelig sameksistens med naboer og turister. Dermed er sagen fra Jørsby principiel. Man kan som bekendt ikke blæse og have mel i munden på samme tid. På samme måde kan Morsø Kommune ikke altid både være enormt erhvervsvenlig for landmændene og samtidig gøre sig lækker for tilflyttere og turister. Og her er der måske brug for, at politikerne en gang for alle beslutter sig for om Mors først og fremmest skal være en landbrugs-ø eller en ø, hvor erhvervet indimellem må se sine udviklingsmuligheder begrænset til fordel for naturelskende fastboere og turister.