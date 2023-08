Først røg kortet, så røg bilen

En konfiskeret bil og en sigtelse for spirituskørsel. Det var udbyttet, da Lokalpolitiet i Thisted torsdag var på patrulje i og omkring Nykøbing.

- Klokken 12.20 standsede vi 36-årig lokal mand i Markedsgade. Han er frakendt førerretten, og den bil, han kørte, har vi tidligere taget ham i. Faktisk så mange gange, at vi har haft sagen i retten, hvor vi fik en dom for, at vi måtte beslaglægge den i tilfælde af ny overtrædelse. Den dom blev således effektueret torsdag, siger politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi.

Senere på eftermiddagen, lidt efter klokken 17 antraf en patrulje en anden bilist på Tinghøjvej ved Tødsø. Ved rattet sad en 49-årig lokal mand, som også var frakendt kørekortet. Politiet konstaterede, at han var spirituspåvirket, hvorefter manden blev taget med for at få udtaget blodprøve.