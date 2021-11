Første sejr i 3. Division

NYKØBING:Der har i lang tid været fremskridt at spore hos HF Mors’ damer i 3. Division, som dog ikke havde vundet. Men torsdag aften kom sejren, da morsingboerne slog Hjørring Håndbold på hjemmebane.

- Vi har i lang tid døjet med skader, men hele truppen er ved at være tilbage, og samtidig lægger vi på i spillet for hver kamp vi spiller. Så det var dejligt at få sejren og de to point i dag, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

I første halvleg var det HF Mors, som kom bedst ud og kom hurtigt foran med et par mål. HF Mors kom relativt let til scoringer, men havde svært ved at lukke af i forsvaret. Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 16-12.

- Inden kampen havde vi fokus på vores defensiv, men i første halvleg havde vi svært ved at få styr på forsvaret og stod forkert. Angrebsspillet var fint, og vi burde måske have ført med mere ved pausen, siger Henrik Henriksen.

Efter pausen fik HF Mors bedre styr på forsvarsspillet og fortsatte med at lægge på i angrebsspillet. Det betød, at morsingboerne stille og roligt udbyggede deres føring, og sejren kom aldrig for alvor i fare. HF Mors vandt kampen i sikker stil 31-21.

- Vi havde 11 spillere med i dag og bredden begynder at være der, så der er rart, at vi har flere muligheder for at justere. Og så er det godt, at vi fik vi vist i dag, at vi ikke hører til i bunden af 3. Division, siger Henrik Henriksen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

HF Mors

Hjørring Håndbold

Resultat: 31-21

Pausestilling: 16-12

Mål: Maria Kristensen 11, Caroline Riis 8, Heidi Dybdal 7, Christina Olsen 2, Susanne Madsen 1, Cecilie Berg 1 og Anna Andersen 1