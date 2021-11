Folkeskole får påbud om øjeblikkelig nedlukning på grund af smitte

NYKØBING:M. C. Holms Skole i Nykøbing skal lukke ned fra og med torsdag 25. november til og med onsdag 1. december. Det oplyser Morsø Kommune i et opslag på Facebook.

Her skriver kommunen: "Til alle forældre på M.C. Holms Skole. Vi har dags dato modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at M.C. Holms Skole skal nedlukke med virkning fra og med i morgen torsdag den 25. november til og med onsdag den 1. december."

De henviser i øvrigt til et opslag fra skolen, hvor der blandt andet står følgende:

"Kære forældre.

Vi har dags dato modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at M.C. Holms Skole skal nedlukke med virkning fra og med i morgen torsdag den 25. november til og med onsdag den 1. december. Vi åbner således skolen op igen torsdag den 2. december.

Påbuddet er naturligvis givet med afsæt i det høje smittetryk på skolen.

Vi etablerer både nødpasning og nødundervisning i perioden.

Ideen med nedlukningen er naturligvis, at vi får brudt smittekæderne. Det kræver, at vi er færrest muligt fysisk til stede på skolen. Derfor vil jeg naturligvis opfordre jer alle sammen til at finde alternative pasningsmuligheder. Hvis det ikke er muligt, så er der nødpasning på skolen. Nødpasningstilbuddet er åbent fra kl. 06.00 til kl. 17.30. Nødpasningstilbuddet kan være aktuelt for jer, der ikke kan finde alternative pasningsmuligheder og ikke kan varetage beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Nødpasningen er også for børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Skolens lærere forestår nødundervisningen. I skal holde jer orienteret om tilbuddet på Aula."

I løbet af den seneste tid er der meldt om hele 67 smittetilfælde på M. C. Holms Skole.