For få skrev under: Vils er milevidt fra fjernvarmen

MORS:Tirsdag 10. januar udløb den frist, Sdr. Herreds Kraftvarmeværker (SHKV) havde sat for tilmeldinger, der skal tilkendegive interesse blandt private husstande og virksomheder for at at komme på fjernvarmen.

Og det går ikke helt godt. 48 havde ved fristens udløb underskrevet en tilmelding, Det er kun 40 procent af de 120, selskabet har sat som minimum, I Øster Jølby og Erslev inklusive industriområdet i Morsø Food Park ser det bedre ud. Her var der for Jølby vedkommende kommet 133 tilmeldinger retur, men det er stadig kun knap 68 procent af de 196, der skal til for at gøre etableringen rentabel. Erslev-området havde fået 80 uforpligtende underskrifter, og det er 72 procent af de 111, der skal til.

- Ting tager tid, men efter de informationsmøder, vi holdt i november, fik vi nedsat lokale arbejdsgrupper med i alt 14 personer. Dem skal vi mødes med onsdag aften i vores lokaler i Øster Assels for at tage stilling til, hvad vi nu gør. Vi vil helt sikkert forlænge fristen for tilmeldinger, enten til udgangen af januar eller måske til 10. februar, og desuden vil vi nok gå ud at stemme dørklokker hos de potentielle, der ikke har skrevet under endnu, siger Poul Kristensen, formand for SHKV.

Det drejer sig for selskabet om at sikre sig afsætning af tilstrækkelige mængder varme til at dække udgifterne til etablering og drift i områder, der indtil nu ikke har haft fjernvarme. Derfor tæller tilmelding fra store erhvervsvirksomheder, boligselskaber og institutioner mere end et antal enfamiliehuse, påpeger formanden.

- Og vi er inde i forhandlinger og møder med potentielle storforbrugere, så billedet ser ikke helt så sort ud, som procenttallene viser. Så jeg er ved godt mod, selv om jeg kan være betænkelig ved tallene fra Vils, siger Poul Kristensen.

Selv om SHKV bejler især til varmeforbrugere med olie- eller gasfyr, der har set priserne på disse fossile brændstoffer eksplodere det seneste år, regnes der flittigt på, om det betaler sig at gå over til kollektiv varmeforsyning. På Facebook har en del betvivlet de regnestykker, som SHKV stiller op.

- Der er desværre en del misforståelser, selv om det må indrømmes, at udgifterne til rørforsyning af de nye områder også er steget kraftigt. Men folk kan fortsat regne med, at der vil være et plus på varmeregnskabet efter 20 år med fjernvarme. En gennemsnitsforbruger, der aftager 15-17 megaWatt og har et opvarmningsareal på 130 kvadratmeter skal ud over af betale 25.000 kroner forud i oprettelse regne med en årlig varmeudgift på 20.000 kr. inklusive leasing af fjernvarmeunit, siger Poul Kristensen.