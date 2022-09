For lidt grus i maskineriet

SINDBJERG:- For år tilbage havde vi fire aktive grusgrave på Mors. Nu er der halvanden tilbage. Med den stigende efterspørgsel på sand og grus risikerer vi at løbe tør på et tidspunkt. Derfor har vi reageret og anbefalet, at der åbnes for nye indvindingsområder.

Det siger Jan Damgaard Andersen, direktør for entreprenørfirmaet K. E. Andersen & Søn A/S i Redsted. Firmaet er øens største aktør, når det gælder sand og grus og ejer selv den ene, hele grusgrav, Lyngblomsten i Sindbjerg. Den halve tilhører Georg Jensen, som har droslet ned og er ved at gå på pension.

- Der er formentlig store uudnyttede ressourcer tilbage i Sindbjerg-området, og vi har anbefalet, at man får det undersøgt og i givet fald taget med i Råstofplanen. Problemet er endnu ikke akut, men det kan ændre sig. Det er mest grus, det kniber med, og der skal være grus og ikke bare sand i en grav for at gøre den rentabel, siger Jan Damgaard Andersen.

Områderne i og omkring Sindbjerg Plantage er de mest sandede på Mors. Lige nu graves der kun sand og grus to steder. Arkivfoto

Konkret har K. E. Andersen & Søn sendt et høringssvar til den fireårige revision af Råstofplan 2020, som blev vedtaget af Nordjyllands regionsråd 29. juni 2021 og derefter sendt i høring. Entreprenøren har også henvendt sig til Morsø Kommune. Efter høringsrunden vil regionsrådet beslutte, om der skal ske ændringer i den eksisterende råstofplan.

Gamle områder ind igen

Morsøs udvalg for teknik og miljø bakker op om opfordringen fra K. E. Andersen & Søn. På sit sidste møde vedtog udvalget et høringssvar, der indeholder udpegning af et eller flere nye graveområder på Mors til sand og grus.

- Det er ikke miljømæssigt forsvarligt, hvis vi havner i en situation, hvor der skal køres tunge bygge- og anlægsmaterialer til Mors, når vi selv har dem. Og det har vi. Faktisk er der områder i Sindbjerg, som tidligere har figureret i råstofplanen, men som blev pillet ud, fordi man troede, der var mere sand og grus i andre områder, end det viste sig at være tilfældet. Nu beder vi så om at få disse tidligere områder med i råstofplanen igen. Det drejer sig blandt andet om ejendommen Tornhøj 15, hvor K. E. Andersen & Søn selv har foretaget stikprøver og fundet forekomster siger formand Meiner Nørgaard (DF).