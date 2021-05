For Tania var det "fuldstændig magisk" at være på Mors under Kulturmødet: Nu skal hun sørge for de frivillige

MORS:Selvom Kulturmødet i år på grund af corona ikke er tilbage i samme format, som man kender det fra tidligere år, bliver der stadig brug for masser af frivillige i august, hvor et kunstprogram giver mulighed for en række oplevelser på Mors.

Til at skaffe alle de frivillige og få dem fordelt på de mange opgaver står Tania Marie Høyer, 39 år, for i år som frivilligkoordinator på Kulturmødet.

Hun er til daglig centerleder i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i Hvidbjerg, men er i forbindelse med Kulturmødet ”udlånt” til at tage sig af en af de vitale opgaver for Kulturmødet, der finder sted på Mors 19.-22. august.

- Da jeg flyttede til Mors for to år siden, var noget af det første, jeg gjorde, at blive frivillig.

- Både i Bio Mors, men også på Kulturmødet, og jeg syntes, det var fuldstændig magisk at være på Mors under Kulturmødet, og jeg ville gerne blive ved med at kunne bidrage, siger Tania Marie Høyer, der bor i Nykøbing sammen med sin kæreste Simon Høgh Meldgaard, som er børnebibliotekar på Morsø Folkebibliotek, og deres to børn.

For Tania Marie Høyer er det vigtigt som frivilligkoordinator at være et bindeled mellem Kulturmødet og Mors.

- Jeg vil gerne præsentere Kulturmødet for de morsingboer, der endnu ikke kender så meget til det, og jeg vil arbejde for, at Kulturmødet bliver ved med at være en integreret del af Mors og morsingboerne, siger hun.

Hun kan endnu ikke sætte tal på, hvor mange frivillige der bliver brug for i august, men det er mange, og der er stadig masser af ”ledige pladser”.

- Selvom det fysiske Kulturmøde ikke bliver helt, som det plejer, vil der stadig være masser af fantastiske kunstnere og kulturelle oplevelser, så vi har i høj grad brug for frivillige. Vi har allerede fået tilsagn fra dem, som altid gerne vil være med, men vi vil gerne have flere og også gerne nogle nye, siger Tania Marie Høyer.

Godt at mærke energien

Som ung var hun selv frivillig på Roskilde Festival, og derfor ved hun, hvad det betyder at få den erfaring med. Hun håber derfor også, at flere unge har lyst til at melde sig som frivillig til årets kulturmøde.

- Det er rigtig godt for ens cv at være frivillig, og det er en god måde at ”networke”. Det er rigtig godt at mærke den energi og det fællesskab, der er et sted som Kulturmødet, og så får man lov at komme helt ind i maskinrummet på så stort et event, siger frivilligkoordinatoren.

Som frivillig kan man deltage i al slags arbejde lige fra sceneopbygning, forplejning af gæster og frivillige samt oprydning og rengøring.

I år vil der også på grund af corona-situationen blive brug for mange frivillige til at tage sig af publikum, eksempelvis ved at tjekke coronapas og guide folk ind og ud fra scenerne på en ordentlig måde.

- Som frivillig får man selvfølgelig god forplejning, for man skal have det godt, imens man arbejder. I det omfang, corona tillader det, bliver der også arrangementer, som kun er for de frivillige, og jeg håber også at få skabt et fællesskab, som fortsætter efter Kulturmødet, hvor man eksempelvis mødes til noget mad eller kaffe.

- Jeg vil gerne, at de frivillige oplever, at de er en del af Kulturmødet, og at Kulturmødet er en del af dem, siger Tania Marie Høyer.