Forældre dømt for vold mod deres fire børn

NYKØBING: Et forældrepar fra Nykøbing er ved retten i Holstebro blevet idømt betingede fængselsstraffe på henholdsvis 20 og 50 dage for vold mod deres i alt fire børn mellem 16 og seks år.

Af de to fik børnenes mor den højeste straf, oplyser Katrine Morell, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Vold og til dels forsøgt vold er foregået over en flerårig periode frem mod februar i år på en adresse i Nykøbing.

Forældrene blev dømt for flere gange at have slået børnene på kroppen, herunder numsen, med flad hånd og have taget hårde greb i deres arme.

Derudover var moren også tiltalt for at have kastet klipklapper og kopper efter børnene.

Forældreparret kunne i retten ikke genkende det billede, som i anklageskriftet blev tegnet af dem.

- De nægtede sig begge skyldige. I dommen er der lagt stor vægt på børnenes forklaringer, siger Katrine Morell.

Hun forklarer, at der er tale om en helt almindelig familie, hvor begge forældre ikke er tidligere straffede og er i job.

- Grunden til, at det ikke blev ubetingede straffe, er, at der er tale om vold i den nedre del af skalaen, forklarer anklageren.

Parret modtog dommen.

De fire børn bor fortsat hjemme hos forældrene.