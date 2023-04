Forældre føler sig sikre på at kunne redde børnehus

SUNDBY:De forældre, der i flere måneder har kæmpet for at redde Sundby Børnehus, begynder nu for alvor at tro på, at projektet lykkes.

Forleden var der stiftende generalforsamling i det ny Sundby Børnehus, og der blev valgt en bestyrelse. Den består af Signe Holm-Andersen (formand), Morten Goul (næstformand), Henrik Glintborg Goul (kasserer), Heidi Møller Christensen (sekretær) og Camilla Steenberg (praktisk ansvarlig). Emile Maagaard Grange-Praderas og Stine Vibæk blev valgt som suppleanter.

Forældrene er kommet på banen, efter at det i februar stod klart, at Sundby Friskole og det tilhørende børnehus lukker ved udgangen af juli, idet der er for få børn i friskolen. Forældrene ønsker, at der også fortsat er pasningsmuligheder for børnene i landsbyen, selv om skolen lukker.

Skole og børnehus har været drevet i samme selskab. Derfor skal der nu laves et nyt selskab, der alene står for børnehuset. Det fremgår af referatet fra den stiftende generalforsamling, at der er lavet en aftale med skolens og børnehusets nuværende advokat om at lave en midlertidig lejekontrakt, så børnehuset kan fortsætte fra 1. august i de eksisterende rammer. Inventaret indgår i lejekontrakten.

Ifølge Morten Goul er der lige nu udsigt til, at det ny Sundby Børnehus starter med 19 børn.

Der budgetteres med at ansætte en pædagogisk leder, to pædagoger, to pædagogmedhjælpere, en madmor samt rengøring og administration. Der er tilkendegivelser fra flere af det nuværende personale, at de gerne vil fortsætte. Der skal ansættes en ny leder, og det arbejder bestyrelsen på lige nu.

Ud over at finde en leder, mangler bestyrelsen at indsætte 50.000 kroner på en konto. Dette beløb skal stå indefrosset som en slags garanti. Morten Goul oplyser, at der er tilkendegivelser fra flere virksomheder om, at de gerne vil donere penge.

- Det virker meget realistisk, og derfor er vi ikke bange for det beløb. Jeg tænker, vi får styr på det, siger han.