Forældre klar til at stå i spidsen for børnehus

SUNDBY: Hvis alt går, som arbejdsgruppen for bevarelse af Sundby Børnehus håber, så er de klar til at præsentere en godkendt aftale med banken og få valgt en bestyrelse, når der 25. april afholdes stiftende generalforsamling for Sundby Børnehus.

De aktive forældre, der kæmper for at bevare en pasningsmulighed for førskolebørn i landsbyen, har i snart to måneder afsøgt alle muligheder for at videreføre Sundby Børnehus, efter at skolebestyrelsen i februar meldte ud, at skolen næste skoleår vil have så få elever, at man ikke længere vil være berettiget til statstilskud.

Skolen, og dermed børnehuset som er en del af samme selskab, må derfor lukke ved skoleårets udgang, lød meldingen.

Der er stadig bred opbakning til at forsøge at bevare børnehuset i en eller anden form, selv om Morten Goul fra arbejdsgruppen fortæller, at usikkerheden omkring fremtiden har fået nogle forældre til at beslutte sig for, at deres børn skal starte i en daginstitution et andet sted.

Hvis alle børn var blevet, ville der være 25 børn i børnehuset. Nu ser det imidlertid ud til, at der efter sommerferien kun er 17 børn, oplyser han.

- Vi har lavet et budget til det her lave børnetal. Men der er stadig børn nok til at kunne drive et børnehus, og der er flere, der har børn på vej, siger han.

Arbejdsgruppen, der ud over Morten Goul tæller Emile Maagaard Grange Praderas og Henrik Glintborg Goul, har sendt et brev ud til forældrene med indkaldelse til den stiftende generalforsamling. Her vil man give en status på, hvordan det går med bestræbelserne på at videreføre børnehuset.

Det er skolen, der ejer bygningen, men i første omgang vil det ny børnehus kunne leje sig ind i bygningen.

- Sådan var det også, før børnehuset blev lagt sammen med skolen. Det kan vi sagtens, selv om vi er nødt til på sigt at finde en mere permanent løsning, siger Morten Goul.

I brevet til forældrene oplyser arbejdsgruppen, at skolens advokat har bekræftet, at børnehuset kan fortsætte ”indtil videre” i de gamle lokaler, men at der er opbakning fra Morsø Kommune til at finde en mere permanent løsning for Børnehusets placering i Sundby.

Arbejdsgruppen fortæller også, at de har sendt papirer i banken og håber på, at børnehusets nye budget er godkendt af banken inden den stiftende generalforsamling.

- Vi snakkede med personalet tirsdag. Vi kan ikke fortsætte med alle, og nogle vil være nødt til at gå ned i tid. Men jeg håber, at både bankpapirerne og personalesituationen er så godt som på plads til den 25., så der ligger en klar køreplan, og den ny bestyrelse i princippet bare skal skrive under på nogle kontrakter. Det er i hvert fald det, vi arbejder på, siger Morten Goul.

Han oplyser, at der er forældre, der har tilkendegivet, at de gerne vil med i bestyrelsen.