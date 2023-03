Forældre opgiver at redde friskolen - kæmper stadig for børnehuset

SUNDBY:Håbet om at kunne redde Sundby Friskole er opgivet. Det erkender den gruppe forældre, der i første omgang forsøgte at afsøge mulighederne for at bevare den lille skole, der er truet af faldende elevtal. Men samtidig arbejdes der stadig intenst på at bevare Sundby Børnehus.

Det er en måned siden, skolebestyrelsen ved Sundby Friskole informerede forældrene om, at skolen næste skoleår vil have så få elever, at man ikke længere er berettiget til statstilskud. Og uden statstilskud hænger økonomien ikke sammen.

Derfor valgte skolebestyrelsen allerede nu at meddele både forældre og personale, at skolen ikke åbner igen efter sommerferien. Selv om det er skolen, der mangler børn, så hænger skole og børnehus sammen som én institution, og begge dele lukker derfor. Med mindre det altså lykkes at finde en løsning, så i hvert fald børnehaven og vuggestuen kan køre videre.

En af dem, der lige nu kæmper for at sikre, at man også i fremtiden kan få passet de mindste børn lokalt i Sundby, er Morten Goul. Han er far til tre børn, hvoraf de to ældste går i Sundby Friskole, og den yngste i fribørnehaven. Sidstnævnte skal dog i skole næste år, og starter derfor 1. april i tidlig SFO.

- Vi havde skrevet hende ind til Sundby Friskole, men i og med at det ikke ser ud til at være realistisk, har vi skrevet vores børn ind i Bjergbo Friskole i stedet, siger han.

Her starter den yngste så 1. april, mens de to ældste bliver i Sundby Friskole resten af dette skoleår som planlagt.

Ifølge Morten Goul vil flertallet af forældrene til børnene i Sundby Friskole flytte deres børn til enten Bjergby Friskole eller folkeskolen i Øster Jølby efter sommer.

Sundby Friskole har endnu ikke meldt den planlagte lukning ind til myndighederne.

To muligheder i spil

Når det gælder børnehuset, så er arbejdsgruppen af forældre ved at danne sig et overblik over både antallet af børn, økonomien og reglerne for at starte en ny fribørnehave.

- Skolen ejer skolebygningen og børnehuset. Det er lagt sammen i samme cvr-nummer, fordi en skole ikke må drive udlejning, siger Morten Goul.

Det vil der dog kunne findes en løsning på, vurderer han. Selve bygningen vil stadig være godkendt som børnehus. En anden mulighed, som også er i gang med at blive undersøgt, er, om man i stedet kan flytte børnehuset til andre lokaler. Nærmere bestemt aktivitetshuset Sundby Fælled.

- Vi arbejder med begge løsninger, siger Morten Goul og fortsætter:

- Vi vurderer, at hvis vi skal flytte børnehuset, så er Sundby Fælles det sted i byen, det er mest oplagt at flytte hen i, for der er ikke særlig meget aktivitet nu, det har en passende størrelse, og der er gulvvarme.

Ifølge Morten Goul er bestyrelsen for Sundby Fælled åben over for at tage en snak om, hvorvidt bygningen eventuelt ville kunne bruges som børnehus.

Arbejdsgruppen for bevarelse af børnehuset mødtes onsdag aften, og på baggrund af mødet sendte de torsdag formiddag en skriftlig orientering ud til forældrene. Her kunne de blandt andet fortælle, at de har været i dialog med kommunen, som er positivt stemt over for bevaringen af børnehuset. Meldingen til forældrene er, at gruppen regner med at kunne drive børnehuset, som man gjorde det, inden sammenlægningen med skolen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal fortsætte med at have et børnehus, så længe der er børn nok, fastslår Morten Goul.

Han oplyser, at de pædagoger, der er i huset fra 1. april, har tilkendegivet, at de godt vil blive og fortsætte med at arbejde i børnehuset.