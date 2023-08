Forældre reddede byens børnehus: - Vi tror virkelig på det

SUNDBY:- Hvem har fødselsdag? spurgte børnene, da de tirsdag morgen 1. august mødte op i Sundby Mors Børnehus efter sommerferien.

Flaget var nemlig hejst, men det var faktisk ikke et af børnene, men selve børnehuset, der blev flaget for. Børnehuset har nemlig overlevet, selvom byens friskole nu er lukket.

Allerede i februar stod det klart, at Sundby Friskole ville have så få elever i det skoleår, der starter nu, at økonomien ikke kunne hænge sammen. Det blev meldt ud til forældrene, så de havde god tid til at finde en anden skole til deres børn.

Sundby Friskole og Børnehus hang sammen i ét selskab. Hvis børnehuset skulle bestå, skulle der derfor dannes et helt nyt selskab, og det gik en gruppe forældre straks i gang med at arbejde på.

- Vi har mødt masser af velvilje fra alle sider, også fra Morsø Kommune, fastslår Signe Holm-Andersen, medlem af bestyrelsen for det ny Sundby Mors Børnehus.

Hun roser også børnehusets personale for at holde gejsten oppe i løbet af foråret, hvor der i nogle måneder var usikkerhed om, hvorvidt det ville lykkes at redde børnehuset. Det meste af personalet er endt med at fortsætte i det ny selskab.

Det var derfor kendte ansigter, der tog imod de børn, der dukkede op tirsdag. Kun lederen er ny, for den tidligere leder fik andet job. 39-årige Inger Marie Fuglevig havde sin første arbejdsdag tirsdag og kunne glæde sig over en rolig start. Kun ni børn ud af de 17, der lige nu er indskrevet i børnehuset, dukkede op. De øvrige holder ferie endnu. Da der ud over lederen var hele tre medarbejdere på arbejde, var der rigtig god tid til at tage sig af de enkelte børn.

- Vi har generelt en god normering, og den er ekstra god i dag, konstater hun og fortsætter:

- Det er også noget, vi lægger vægt på. Der er tid til ro og fordybelse. Det er med til at skabe trivsel, at vi har tid til at sætte os ned og lege med børnene og også følge de lege, børnene selv sætter i gang.

Inger Marie Fuglevig er trods nyansættelsen et kendt ansigt i Sundby Mors Børnehus, idet hun tidligere har været ansat et år som pædagogmedhjælper på stedet. Før da arbejdede hun otte år som pædagogmedhjælper i Ørding Børnehus. Efter ni år i faget valgte hun at tage pædagoguddannelsen i Thisted, som hun afsluttede for en måned siden.

- Jeg er oprindeligt kontoruddannet, men da jeg helt tilfældigt fik en praktikplads i børnehaven i Ørding, kunne jeg bare mærke, at det var det her, jeg skulle, fortæller hun.

Inger Marie Fuglevig var forud for sin pædagoguddannelse ansat som pædagogmedhjælper i børnehuset i Sundby i et år. Nu er hun tilbage som leder af Sundby Mors Børnehus. Foto: Torben Hansen

Inger Marie Fuglevig er født og opvokset i Redsted, hvor hun stadig bor. Hun har to døtre på henholdsvis otte og 10 år. De går på Sydvestmors Friskole.

Med lukningen af Sundby Friskole er der nu én friskole mindre på Mors. Hvad der skal ske med skolebygningen i Sundby er ikke afgjort endnu. Skolen og børnehuset har delt den samme bygning, hvoraf skolens del altså nu står tom. Foreløbigt har det ny selskab, der driver børnehuset videre, en lejekontrakt for det næste halve år.

- Nu har vi ro til at komme godt i gang, og så tager vi den derfra, siger Signe Holm-Andersen.

Selv om der altså stadig er en vis usikkerhed om lokalesituationen, så ser både hun og Inger Marie Fuglevig meget fortrøstningsfuldt på fremtiden for børnehuset.

- Vi tror virkelig på, at det kan køre videre, fastslår de samstemmende.