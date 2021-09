Foran i to minutter: Sallingsund fik point

THYBORØN:Fredag aften drog et skadesramt Sallingsund FC mandskab til Thyborøn i forsøget på at hente sæsonens første sejr i Serie 2 mod Team Tangen. Her kæmpede Sallingsund FC sig til et hårdt trængt point.

- Det var en mandfolkeindsats. Vi var 12 mand afsted på grund af skader, og vores udskifter var reservemålmand, så vi er godt tilfreds med et point, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Efter ni minutter kom Team Tangen foran, men mod slutningen af første halvleg kom Sallingsund FC bedre med. Og kort tid inden pausen blev en bold vippet forbi Team Tangen målmanden, og så kunne Mikkel Primdahl prikke bolden i mål.

- Scoringen gav liv, og vi begyndte at tro på et resultat, siger Jeppe Poulsen.

I anden halvleg fortsatte Sallingsund FC det fine spil, og efter 65 minutter bragte Mads Krogh gæsterne foran, da han flugtede et indlæg i mål. Desværre for Sallingsund FC gik der kun to minutter, før Team Tangen udlignede.

- Vi spillede fint efter udligningen og holdt dem fra chancer, selvom vi blev trætte. Så stor ros til kollektivet, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Team Tangen

Sallingsund FC

Resultat: 2-2

Pausestilling: 1-1

Mål: 0-1 (9), 1-1 Mikkel Primdahl (42), 1-2 Mads Krogh (65) og 2-2 (67)