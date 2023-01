Forening får uventet milliontilskud

MORS: Lisbeth Thrysøe, handelschef i Mors Handel, indrømmer gerne, at hun ikke helt havde turdet tro på, at den ansøgning, hun i sidste øjeblik havde skyndt sig at sende til en såkaldt Brexit-pulje, ville give resultat. Men det gjorde den. Mors Handel har fået bevilget hele 1.240.000 kroner til projektet "Mors på det digitale landkort".

Projektet går ud på at hjælpe foreningens medlemmer til at markedsføre sig mere professionelt på digitale medier og til at udvikle webshop og livesalg, hvis de ønsker det. Projektperioden løber fra januar til udgangen af september i år, og i og med at Lisbeth Thrysøe først fik det positive svar på ansøgningen lige op til jul, har hun nu rigtig travlt med at få det hele skudt i gang.

Det gik også stærkt, da selve ansøgningen skulle skrives.

- Det var sidst i oktober, en kollega kom og spurgte, om jeg havde fået søgt de her Brexit-midler. Hvis man har været ramt af Brexit på en eller anden måde, kunne man søge de her midler fra Bolig- og Planstyrelsen, fortæller Lisbeth Thrysøe og fortsætter:

- Umiddelbart tænkte jeg, hvad har jeg egentlig med Brexit at gøre? Men så gik jeg ned og snakkede lidt med vores lokale LAG-konsulent, og hun sagde, at det var vi berettiget til. For hvis virksomheder fyrer medarbejdere på grund af Brexit, og familier bliver ramt på økonomien, så bliver der mindre handel.

Der var tre dage til ansøgningsfristen udløb, men Lisbeth Thrysøe vidste præcis, hvad hun gerne ville søge penge til. På et tidspunkt havde hun og en medarbejder fra Morsø Kommune nemlig været i København for at høre om et projekt fra Fyn, der handlede om at gøre detailhandelen mere digital, og alle havde været begejstrede for det, de havde hørt.

- Det var simpelthen så spændende! Det er vigtigt og nødvendigt, at vi begynder at tænke lidt anderledes. Men det kan være meget svært at gøre detailhandelen mere digital, for mange har ikke ressourcer til det og ved ikke, hvordan de griber det an. Det kan være svært for en lille butik at gribe fat i sådan noget her, siger handelschefen.

Lisbeth Thrysøe tænkte først, at hun måske kunne søge om 200.000 kroner.

- Men man skulle søge minimum 400.000 kroner, og så besluttede jeg at gå all in, så jeg virkelig kan tilbyde de af mine medlemmer, der har lyst, sparring, vejledning og undervisning, siger hun og tilføjer:

- Og så fik jeg pengene. Det er helt vildt. Jeg blev så overrasket, for jeg har ikke lavet ret mange ansøgninger.

De 1.240.000 kroner skal bruges til at hyre et bureau og en forretningsudvikler, der kan tage rundt og besøge de medlemmer af Mors Handel, der er interesserede i at få hjælp til det digitale. Foreningen har cirka 115 medlemmer, hvoraf der både er butikker og virksomheder.

Lisbeth Thrysøe forestiller sig, at der desuden vil blive afholdt større møder, måske hver tredje uge, hvor der bliver undervisning og oplæg om for eksempel om Facebook, Instagram eller brug af video.

- Det er vigtigt for mig at få fat i nogle, der virkelig forstår detailhandelen. Vores medlemmer er meget forskellige. Nogle har en webshop, men den fungerer måske ikke, og nogle er måske ikke engang på Instagram. Det bliver sådan noget med en-til-en vejledning, hvor de, der er interesserede i at få hjælp, kan blive undervist på det niveau, de befinder sig på, understreger hun.

Mange projekter i Thy

På Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside kan man se en oversigt over de projekter, der har fået betinget tilsagn om støtte fra den såkaldte Brexittilpasningsreserve. Ud over projektet på Mors er der adskillige projekter i Thy.

Flest penge, nemlig godt fire millioner kroner, får Hanstholm Idrætsforening stillet i udsigt til projektet Surftrappen, der indgår i Masterplan for Cold Hawaii 2019-2029. Der knytter sig dog en lang række betingelser til tilsagnene om støtte som betyder, at nogle af ansøgerne muligvis vil få svært ved at honorere kravene. Blandt andet skal projekterne være afsluttet senest ved udgangen af september i år.

Vorupør Badehotel, Aktivitetscentret Vestervig-Agger, Thy Race og Hanstholm Havn er blandt de øvrige lokale ansøgere, der har fået betinget tilsagn om støtte.