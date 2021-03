Forening vil engagere morsingboer: Husflid skal åbne for nye fællesskaber

MORS:En fælles interesse for husflid og håndarbejde er noget af det, der måske kan forene kvinder i Tanzania og på Mors. Det har Morsø U-Landsforening i hvert fald tænkt sig at afprøve. Foreningen har netop fået bevilget 100.000 kroner til et projekt, der handler om at engagere lokalbefolkningen på Mors i foreningens arbejde.

Det er organisationen CISU - Civilsamfund i Udvikling, som administrerer nogle af Udenrigsministeriets tilskudsordninger til danske NGO’er, der står bag bevillingen til projektet, der skal løbe over to år.

Morsø U-Landsforening har tidligere fået tilskud fra CISU til projekter i Morsø Kommunes venskabsby Bukoba i Tanzania. Men denne gang har indsatsen altså fokus på Mors.

Foreningen har især fokus på tre målgrupper, som man gerne vil engagere som led i projektet. En af grupperne er unge, fortrinsvis elever på Morsø Gymnasium, hvor der i forvejen er en aktiv elevforening, H(Å)BB, der støtter Morsø U-Landsforening. Her vil foreningen i højere grad gå ind og tilbyde temadage, gæstelærerbesøg og deltage i fællestimer.

- Vi vil gerne være med til at motivere de unge til aktivt at engagere sig i verden omkring sig, lyder det fra Anne Mette Schrader, formand for Morsø U-Landsforening.

Håndarbejdsgrupper og kvindegrupper på Mors er en ny målgruppe for foreningen. Tanken er, at morsingboerne kan involveres i at fremstille tasker, tøj og andre ting af afrikanske stoffer til videresalg ved foreningens arrangementer, og at de kan møde afrikanske kvinder virtuelt og udveksle håndarbejdsideer og andre erfaringer.

Endelig har foreningen et ønske om at involvere sine egne medlemmer mere end tilfældet er i dag.

I projektet indgår også, at der skal produceres en dokumentarfilm om foreningens arbejde, både når bestyrelsen samles privat ved køkkenbordene på Mors, og når der udføres arbejde i Tanzania. Det kan for eksempel være på den skole for albinobørn, Morsø U-Landsforening støtter.

- Filmen skal formidle, at det kræver både engagement, diplomati, hårdt arbejde og hjerteblod, for at et udviklingsarbejde kan lykkes, men filmen skal også vise, at små organisationer og lokalforeninger kan gøre en stor og reel forskel, der rækker ud over kortsigtede indsatser som for eksempel indsamling af bamser og tøj, siger Anne Mette Schrader. Hun tilføjer:

- Vi glæder os til at tage fat på arbejdet med det nye projekt, hvor målet er, at flere vender blikket mod verden udenfor Danmark og bliver bevidst om nødvendigheden af global indsigt, forståelse og samarbejde.