Formand og direktør i erhvervsråd fratrådt: Bestyrelsen har mistet tilliden til dem

MORS:Fredag opsagde bestyrelsen for Morsø Erhvervsråd samarbejdet med erhvervsdirektør Per Søndergaard.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som erhvervsrådet udsendte fredag.

Per Søndergaard er blevet "hjemsendt". Samtidig har formanden for erhvervsrådets bestyrelse, direktør Jesper Overgaard, valgt at fratræde som bestyrelsesformand og udtræde helt af bestyrelsen, lyder det i pressemeddelelsen.

Det skyldes, at de øvrige seks medlemmer af bestyrelsen ikke længere har tillid til bestyrelsens formand og erhvervsdirektøren:

- Det har desværre vist sig, at formanden og direktøren sammen har foretaget en række økonomiske dispositioner, som bestyrelsen ikke er blevet orienteret om, selv om vedtægterne klart pålægger formanden at orientere bestyrelsen om dispositioner af den karakter, siger bestyrelsens nu konstituerede formand, direktør Tage Odgaard Nielsen, i pressemeddelelsen.

Over for NORDJYSKE Medier uddyber han, at det drejer sig om lønforhandlinger og "andre kontraktlige forhold". Formanden og direktøren har forhandlet om løn og andre goder til direktøren, uden at bestyrelsen er blevet orienteret.

- Jeg kan ikke sige noget om beløbets størrelse, for der er jo tale om personaleforhold, så det må jeg ikke udtale mig om, siger Tage Odgaard Nielsen til NORDJYSKE.

Han vil dog gerne sige, at der er tale om et niveau og omfang, så aftalerne skulle have været forelagt den øvrige bestyrelse. At det ikke er sket, strider mod foreningens vedtægter, siger han. I pressemeddelelsen hedder det, at "bestyrelsen har vurderet, at der er udvist mangel på dømmekraft fra såvel formanden som direktørens side".

- Som bestyrelse er vi naturligvis ikke uden medansvar for det, der er sket. Men vi har ganske enkelt ikke været vidende om, at der i flere tilfælde er foretaget økonomiske dispositioner i et omfang og på et niveau, der skulle have været forelagt hele bestyrelsen. Det har været holdt skjult for os, siger Tage Odgaard Nielsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Per Søndergaard eller Jesper Overgaard.

På sin hjemmeside beskriver Morsø Erhvervsråd sig som en selvstændig organisation for erhvervslivet på Mors, og den vigtigste opgave er at varetage medlemmernes og erhvervslivets interesser.