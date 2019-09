Røveri mod købmand i Nykøbing: Formodet knivrøver anholdt i Herning

NYKØBING:Den 23-årige mand, som har været eftersøgt siden han 27. august forsøgte et røveri mod Havnekøbmanden i Nykøbing, er nu bag lås og slå.

Han blev fredag kort før klokken 10 anholdt i Herning, og kunne sendes i fængsel uden et grundlovsforhør, fordi han er udeblevet fra en fængselsdom på otte måneder.

Røveriforsøget fandt sted ved lukketid torsdag 27. august. Da en af medarbejderne skulle ud med skrald, blev han holdt op af den knivbevæbnede mand.

Røveren kom dog aldrig ind i butikken - han stak af, efter at han havde fået at vide, at der ikke var nogen penge at komme efter.

Politiet har eftersøgt den 23-årige for røveriforsøget, efter at han blev genkendt på et overvågningskamera.

Manden er oprindelig fra Esbjerg, men har haft adresse i Nykøbing. Politiet har dog efterfølgende aldrig truffet nogen hjemme på adressen.