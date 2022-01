Fornem start på 2022 for U19-drengene fra Mors

NYKØBING:U19-drengene fra HF Mors fik en perfekt start på det nye år, da de hjemme tog imod Aalborg Håndbold i Drengeligaen. Her blev det til en sejr på 34-28 til HF Mors efter en kontrolleret kamp.

- Det har været en lang pause, og Aalborg er et godt hold, så vi var lidt spændte inden kampen. Men jeg synes, at vi dominerede flot i 45 minutter og fik en fortjent sejr, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

Dog fik HF Mors ikke den bedste start på kampen og kom også bagud. Men efter 14 minutter tog hjemmeholdet styringen og vandt den sidste halvdel af første halvleg 12-4.

- Vi fik godt styr på offensiven, og kontraspillet begyndte også at fungere. Men anden halvleg startede ligesom første, og vi skulle lige finde rytmen igen, siger Lars Krarup.

Aalborg Håndbold hentede lidt af føringen, men kom aldrig tættere på en fem mål. Det betød, at HF kunne kontrollere kampen og sejren kom aldrig for alvor i fare.

- Det var en god sæsonåbner, og vi kunne også spare spillere mod slutningen. Der er stadig lidt rust, som skal bankes af, men det ser fornuftigt ud, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeliga

HF Mors

Aalborg Håndbold

Resultat: 34-28

Pausestilling: 18-12

Mål: Niklas Jensen 7, Victor Norlyk 6, Victor Thomadsen 5, Magnus Norlyk 4, Oscar Von Oettingen 4, Rasmus Houmøller 2, Malthe Bull 2, Mikkel Krogh 2, Morten Libak 1 og Markus Eriksen 1.