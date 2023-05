Forskere har høstet tonsvis af tang: Det handler om miljø, ikke om mad

NYKØBING:- Vi kan godt klappe os selv lidt på skulderen. Det er det bedste høstudbytte, vi nogensinde har haft i Limfjorden. Vi kunne ikke have gjort det bedre.

Det fastslår seniorforsker Mette Møller Nielsen fra Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing, da hun iført orange olietøj og solide støvler står på kajen og tager imod sække fyldt med sukkertang, som muslingefisker Alex Mikkelsen ved hjælp af en kran løfter op fra sit fartøj. De er netop kommet ind fra fjorden, hvor de har høstet de lange, gullige tangblade fra et lineanlæg, som Dansk Skaldyrcenter ellers har brugt til muslingeopdræt.

Onsdag er det femte dag inden for de seneste to uger, de har høstet sukkertang fra anlægget, som er placeret tæt ved Sallings kyst lidt nord for Glyngøre. Det er blevet til cirka 10 tons, og der er stadig et par tons tilbage på linerne, vurderer Mette Møller Nielsen.

Onsdag var det femte dag, forskerne fra DTU Aqua var på fjorden for at høste tang fra anlægget. De får hjælp af muslingefisker Alex Mikkelsen, der har en egnet båd. Foto: Bo Lehm

Enkelte steder i Danmark er der private firmaer, der dyrker sukkertang for at sælge det til fødevarer eller foder til dyr. Men når forskerne fra Dansk Skaldyrcenter, der er en del af DTU Aqua, dyrker og høster sukkertang lige nu, så er målet ikke selve produktet, men at finde ud af, hvilken effekt dyrkning af tang har på vandmiljøet.

Det er Miljøministeriet, der har iværksat projektet, som også omfatter forsøg med dyrkning af ålegræs i andre danske fjorde. Som en del af landbrugsaftalen, der blev indgået i efteråret 2021, blev der afsat 34 millioner kroner til udviklingsinitiativer for såkaldt marine virkemidler. Det vil sige, at man vil undersøge, om blandt andet tang og ålegræs kan bidrage til at fjerne noget af det kvælstof og fosfor, som landbruget udleder til vandmiljøet.

Mette Møller Nielsen har speciale i sukkertang og sammen med kollegaen Peter Schmedes, der ligeledes har en ph.d. i tang, har hun stået for den del af projektet, der er foregået i Limfjorden. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, der er dem, der styrer projektet.

Peter Schmedes og Mette Møller Nielsen har det fint med, at deres forskningsarbejde også indebærer en masse praktisk arbejde på fjorden og på kajen, som for eksempel at tage imod sækkene med tang, der løftes i land fra båden. Foto: Bo Lehm

I stor skala

De små tangsporer blev i august hældt ned i nogle bassiner på Dansk Skaldyrcenter, og her skulle de vokse sig fast på kilometervis af reb, der var lagt ned i vandet. Forspiringen af tangen foregik under meget kontrollerede forhold, hvor vandtemperatur, lys og tilførsel af næring blev styret nøje.

Sukkertang er en koldvandsart, der vokser bedst i temperaturer mellem 2 og 15 grader. Derfor har forskerne kørt forsøget hen over vinterhalvåret. Rebene med tang blev i efteråret hængt ud på anlægget, og nu er det altså tid til at høste bladene, som er vokset til en længde på op til 2,5 meter.

Sukkertangen er blevet dyrket på liner, som blev sat ud i fjorden i efteråret, og i løbet af vinteren har tangbladene vokset sig til en længde på op mod 2,5 meter. Seniorforsker Mette Møller Nielsen har selv været med ude på båden for at hjælpe med at skære tangbladene af linerne. Foto: Bo Lehm

DTU Aqua har tidligere haft andre projekter, hvor man har dyrket sukkertang og andre tangarter, men det er første gang, man har arbejdet i så stor skala som nu.

Samtidig har man arbejdet under et vist pres, for resultaterne af projektet skal ligge klar til Miljøstyrelsen til september, så erfaringerne kan indgå i forarbejdet til de nye vandmiljøplaner. Her er dyrkning af tang et af de virkemidler, der er under overvejelse.

Forskerne på DTU Aqua skal derfor nu i gang med at måle på tangens indhold af kvælstof og fosfor. Undervejs er der også målt på væksten og foretaget undersøgelser af eventuelle påvirkninger af bundforhold og strømforhold omkring anlægget. Økonomien i hele projektet skal også indgå i afrapporteringen.

- Det er jo ikke en billig måde at fjerne næringsstoffer på. Det kan jeg godt sige allerede nu. Så hvis det bare er det, man vil, så bliver det nok for dyrt. Men med dyrkning af tang får man jo også et produkt, som har en vis værdi, siger Mette Møller Nielsen.

En del af det sukkertang, der lige nu er høstet fra anlægget i Limfjorden, vil blive brugt i et andet forskningsprojekt, som handler om at fermentere sukkertang og bruge det i svinefoder.

Kvaliteten på tangen er finest, hvis den høstes, inden vandtemperaturen bliver for høj. Allerede nu er der så småt begyndt at komme nogle begroninger på de lange, gullige blade. Foto: Bo Lehm

Nyttige erfaringer

De to tangforskere fra DTU Aqua er enige om, at de har høstet mange nyttige erfaringer under projektet, især i forhold til det med at producere tang i så stor skala.

- Selv om udbyttet her er tre gange bedre end det, vi tidligere har haft, så ved vi, at vi kan gøre det endnu bedre, hvis vi har mere tid, siger Peter Schmedes.

Selve dyrkningen af tangsporerne, som skal hæfte sig på linerne, inden de sættes ud i fjorden, havde forskerne godt styr på i forvejen.

- Det er mere de praktiske ting med anlægget og bådene, der vil kunne optimeres. Nu ved vi endnu mere om, hvordan linerne skal hænge, både i forhold til udbytte og det at kunne arbejde der med en båd, siger han.