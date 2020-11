Forsøgte at påkøre betjent: Fire formodede indbrudstyve anholdt efter drama

NYKØBING:Fire personer blev fredag omkring middagstid anholdt på Næssundvej i Nykøbing på Mors efter en dramatisk episode forud for anholdelsen.

En patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi kørte rundt i området for at lede efter et hold formodede indbrudstyve, da de fik øje på bilen med de fire personer.

En af betjentene fra patruljevognen sprang ud af bilen for at tage sig af de fire personer. Det fik føreren af bilen til at gasse voldsomt op.

Den betjent, som sad bag rattet i politibilen, tog en rask beslutning og kørte ind i bilen med de fire personer for at beskytte sin kollega, som ellers var i overhængende fare for at blive kørt ned.

- Vi har anholdt fire personer, som nu er på vej til politistationen i Thisted for at blive afhørt.

- De vil blive sigtet for forsøg på forsætlig påkørsel, men der kommer nok flere sigtelser til, siger vagtchef Jan Nørrum fra Midt- og Vestjyllands Politi, som endnu ikke kan sige, om de anholdte er kvinder eller mænd eller hvor i landet, de kommer fra.