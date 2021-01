Fortsat dyk i antal smittede på Mors

MORS:Smittetallet i Morsø Kommune fortsætter den positive udvikling. Morsø Kommune offentliggjorde mandag tal fra Statens Serum Institut for ugen 15.-21. januar. Heraf fremgår, at der blev registreret 11 nye tilfælde af covid-19 inden for kommunegrænsen.

Det bringer incidenstallet for antal nysmittede per 100.000 indbyggere ned på 54,4, som er det laveste i adskillige måneder. De 11 smittede bor alle i postnummer 7900, primært Nykøbing og opland. Der er ikke registreret tilfælde i øens øvrige postdistrikter, men det hører med, at hvis der registreres under seks tilfælde i et postnummer, henregnes disse til 7900.