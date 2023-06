Hjerteskærende syn: Elitehoppe dræbt af lyn

ØSTER ASSELS: Det var et trist og hjerteskærende syn, der mødte Ib Kirk, indehaver af Hingstestation Katrinelund ved Øster Assels på Mors, da han tirsdag morgen kom ud i folden for at se til sine heste.

På jorden lå hans elitehoppe Talida dræbt af et natligt lynnedslag. Ved dens side stod det syv uger gamle hingsteføl og vågede over sin mor.

- Ja, det var næsten ikke til at bære. Det værste var næsten, at en af pigerne i stalden aftenen forinden havde spurgt, om vi ikke skulle tage de 10 hopper, der stod i folden, ind, fordi det trak op til uvejr. Jeg svarede, at det ikke var nødvendigt.

- Nu har vi haft heste i så mange år, og det er aldrig sket før. Jo, lynet slog engang for mange år siden ned i en ko, men normalt siger man, at det ikke sker hos os, fordi vi bor så tæt på vandet. Men det skete altså, og nu vil jeg da nok tænke ved det næste gang, det trækker op til torden, siger Ib Kirk.

Ib Kirk med Katrinelund Taxi og føllet, der mistede sin mor til højre. Privat foto

Han betegner Talida som sin bedste avlshoppe, selv om hun efterhånden var kommet op i alderen.

Hun har avlet adskillige S-heste på internationalt niveau og også avlshingste som Satisfaction.

- Talida var faktisk drægtig, da lynet slog ned. Og så havde hun jo det unge hingsteføl, som vi nu har sat ind til hendes avlshoppe Katrinelund Taxi, der som plejemor har taget godt imod sin lillebror. Ud over det følelsesmæssige er det da et økonomisk tab for os at miste Talida, siger Ib Kirk.

Ib Kirk er tredje generation på Katrinelund, der tidligere har avlet både svin, køer og heste. I dag er det heste, det drejer sig om - og kun heste.

Udover at beskæftige sig med avl af spring- og dressurheste, championater, kåringer, testning af ungheste, tilridning og ”uddannelse” af heste, som det kaldes, når en ung og uerfaren hest, skal rides til og gøres klar til salg, er virksomheden Katrinelund blandt de tre førende hingstestationer i Danmark.

Hingstestationen fokuserer på at forædle og videreudvikle på de allerbedste gener, der findes i hestebranchen, og sælge dem til kunder i hele verden.