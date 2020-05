Forvirring over coronaudmeldinger: Feriepark håbede på tidlig åbning

MORS:- Det er ikke helt nemt at rode rundt i. Sådan lyder det fra direktør Peter Overgaard fra Jesperhus Feriepark ovenpå en udmelding om, at ferieparken måske ville åbne tidligere end de proklamerede 8. juni.

Men den tidlige åbning kommer ikke på tale alligevel.

- Vi har over et par uger planlagt at åbne 8. juni, og sådan bliver det også nu. Men en udmelding fra myndighederne om, at vi godt kunne åbne park og vores zoo allerede fra onsdag i næste uge, gjorde, at vi håbede at kunne åbne tidligere. Derfor opslaget på Facebook om en tidligere åbning, forklarer Peter Overgaard.

- Men for det første kom der ingen retningslinjer. For det andet var åbningen af de to ting stadig under et forsamlingsforbud på 10 personer. Så det kunne vi simpelthen alligevel ikke bruge til noget. Vi skulle i givet fald have personalet oplært til de forholdsregler, og vi havde spørgsmål om de 10 personer, som der ikke er kommet præcise retningslinjer på endnu. Så af hensyn til tid og sikkerhed holder vi nu fast i den 8. juni som åbningsdag, lyder det fra en lettere frustreret feriepark-direktør.

Han ærgrer sig over, at parkens sidste to års nyheder - indendørs vandland og indendørs legeland - først er med i politikernes fase 4 for åbning til august. Så nu laver vi nogle andre ting som erstatning for legeland og indendørs vandland, forklarer Peter Overgaard.

Det handler bl.a. lave nye legefaciliteter med opgaver med Hugo, løbeture, skattejagter og en forhindringsbane af store halmballer.

Samtidig håber direktøren på, at politikerne fremrykker fase 4, så indendørs vandland og indendørs legeland kan åbne tidligere.

Foreløbig åbner dele af ferieparken altså 8. juni.