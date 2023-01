Fossiler skal trække turister til: Nu sættes der skub i planer om nyt museum

NORDMORS:Hvordan kan de enestående fund fra moleret på Mors formidles, så flere vil synes, at det er spændende at komme og se på fossiler af dyr og planter, der levede for 55 millioner år siden? Det skal et særligt udvalg komme med et bud på inden sommer.

Det er kommunalbestyrelsesmedlem Poul Roesen (K), der er formand for det såkaldte paragraf 17 stk. 4-udvalg, der har fået til opgave at kvalificere en kommende beslutning om etablering af et nyt fossil- og molercenter på Mors. Der er tale om et rådgivende udvalg, som kan inddrage ekspertise udefra, men som ikke selv kan tage beslutninger. Udvalget kan kun komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Ud over Poul Roesen består udvalget af fire andre kommunalpolitikere, medarbejdere fra Morsø Kommunes forvaltning samt eksperter udefra, blandt andre direktøren for Lille Vildmosecentret og direktøren fra Øhavsmuseet på Sydfyn samt folk fra turistbranchen.

- De ser jo ting med en anden vinkel og har erfaring på en anden måde, og det er det, der er meningen med det hele, fastslår Poul Roesen. Han mener, at det er lykkedes at sammensætte en rigtig god gruppe af folk.

- Det er helt tydeligt, at de brænder for at komme til orde, og at de har noget at bidrage med. Der bliver virkelig lyttet til det, de siger, for der er jo ingen grund til at lave den samme fejl flere steder, siger formanden for udvalget.

Paragraf 17 stk. 4-udvalget mødtes første gang i efteråret. I slutningen af november var udvalget afsted på en todages studietur rundt til en række nyere museer i Danmark for at se, hvordan man andre steder formidler tingene på en moderne måde blandt andet ved at appellere mere til sanserne. De besøgte nationalparkcentret i Vorupør, museet Flugt i Oksbøl, Øhavsmuseet i Faaborg og oplevelsescentret Stevns Klint Experience.

- På Stevns fokuserede man på den tid, da en meteor ramte jorden, og dinosaurerne uddøde. Lige dernede kunne vi godt se, at der sker noget på det tidspunkt, der også kunne være interessant at formidle i et molermuseum, siger Poul Roesen og tilføjer:

- Jeg er meget imponeret over det program, vi var igennem. Det var virkelig noget, vi blev klogere af.

Poul Roesen, konservativt medlem af kommunalbestyrelsen, er formand for det midlertidige udvalg. Arkivfoto: Diana Holm

Næste gang udvalget mødes bliver 26. januar, hvor de har sat hele dagen af til at snakke alle de forskellige temaer grundigt igennem.

- Vi skal diskutere fordele og ulemper, og når vi er færdige med dagen, sætter vi det sammen og kommer med en anbefaling. Vi skal også diskutere forslag til placering, forretningsmodel, hvem skal bygge det, hvordan skal det bygges, og hvordan kan man sikre sig, at der bliver en god drift bagefter. Et af de store spørgsmål, som vi også har stillet ude på de steder, vi har besøgt på studieturen, er, hvordan vi kan sikre, at der kommer nogle gæster, siger Poul Roesen.

Han oplyser, at udvalget kun skal have to-tre møder mere, inden man skal være klar med en anbefaling til kommunalbestyrelsen. Den skal afleveres inden sommerferien.

- Det er med vilje, at vi har et hurtigarbejdende udvalg. Vi vil ikke risikere, at det bliver trukket i langdrag. Nu har man jo prøvet tre gange at komme med forslag til et nyt molercenter, uden at det nogensinde blev til noget, så denne her gang skal det gerne blive, fastslår udvalgets formand.

Han håber, at snakken om placeringen af det ny fossil- og molercenter får lov at vente til allersidst.

- Det er mere vigtigt, at vi får indholdet og ambitionsniveauet på plads, fastslår han, der selv har valgt at forholde sig neutralt til det spørgsmål indtil videre.

- De to steder, man har talt mest om, er enten der, hvor det ligger nu, eller i nærheden af Ejerslev Havn, men det kan også være, der kommer et helt tredje sted i spil, siger han.