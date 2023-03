Fotograf hædret som årets kunstner på Mors

ØSTER JØLBY: Som få andre fotografer har Kirsten Klein formidlet landskaber med sanselighed og poesi. Det gælder ikke mindst landskaber på Mors, hvor hun har boet siden 1976.

For det arbejde har kun modtaget talrige priser og hædersbevisninger. Og fredag aften blev hun hædret som årets kunstner på Mors.

- Årets kunstner er en æstetiker, med en hel særlig fornemmelse for detaljen. Man køre havet bruse, tidevandet hvisle og træerne hviske i hendes billeder, sagde Tore Müller, formand for Mors Kommunes udvalg for børn, kultur og turisme, da han begrundede prisen:

- Hun fik sit første kamera som 12-årig, og har beriget verden siden. Hun er en markant kunstner, med værker af høj, høj kvalitet. Hun kaldes en moderfigur i danske fotografi.

- Tusind tak. Jeg er meget beæret og meget glad, fordi det er helt særligt for mig at få den her pris, fordi det er Mors, og fordi jeg følte mig i den grad hjemme, da jeg kom for 47 år siden. Derfor er det en særlig glæde at få den pris. Mors er et fantastisk sted at være. Det er en dejlig befolkning, og landskabet er altid foranderligt og altid inspirerende, sagde en tydeligt berørt Kirsten Klein.

- Hvornår tænkte du: Jeg skal v ære kunstner og fotograf, spurgte aftenens konferencier, Clement Kjersgaard

- Det har jeg egentlig altid følt, at jeg ville bruge mit liv på. Og jeg har følt, at det har været meget givende, sagde prismodtageren.