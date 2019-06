Frække tricktyve stjal fingerringe: Tyv ville låne toilet

SEJERSLEV: Et ægtepar i Sejerslev blev mandag formiddag udsat for et særdeles frækt tyveri i deres eget hjem på Prinsensvej.

Her stjal to tricktyve konens smykkeskrin med tre fingerringe til en samlet værdi af 8000 kr.

Tyveriet skete mandag kl. 10.30, hvor en person bad om lov til at låne husets toilet. Det fik han lov til, mens ejeren stod udenfor.

En anden mand i stuen

Samtidig hørte husejeren sin hund gø fra stuen, hvor en anden mand befandt sig.

Ejeren fik jaget de to tricktyve væk. Den ene var mellem 20 og 30 år og den anden mellem 30 og 40 år.

De har ifølge lokalpolitiet i Thisted begge mørkt hår, er brune i huden og talte dansk uden accent.

Politiet efterlyser de to mænd og kan kontaktes på 114.