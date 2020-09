Frem med mundbindet til sæsonens rundvisninger på Limfjordsteatret

NYKØBING:Selvom det nu er et år siden, det nye Limfjordsteater åbnede, er der stadig stor interesse for at se og høre om det nye teaterhus på Mors. Både fra private, erhvervslivet, foreninger og klubber, lyder det i en pressemeddelelse fra Limfjordsteatret.

Derfor er der i denne sæson indlagt fire offentlige rundvisninger i programmet med den første søndag formiddag 11. oktober.

- Men på grund af coronaen gør vi det lidt anderledes, end vi plejer. Blandt andet sætter vi en begrænsning på højst 20 deltager og beder folk om at benytte mundbind på vej rundt i huset, siger teaterleder Gitta Malling i pressemeddelelsen.

Den første del foregår siddende ved borde i foyeren, hvor man får serveret en kop kaffe og uden mundbind kan få fortællingen om både selve Limfjordsteatret og om selve tilblivelsen af det specielle byggeri, og de mange år det var undervejs. En historie, som den største sponsor, A. P. Møller Fonden, også gerne fortæller.

- Herefter går vi rundt og ser det nye teater. Og her beder vi jo så folk tage mundbind på og holde afstand til hinanden, lyder det fra Gitta Malling.

Alle fire rundvisninger 11. oktober, 1. november, 7. februar og 28. marts er placeret på søndage fra kl. 11-12.30.

- Vi har erfaret, at mange gerne vil have familie og venner udefra med op at se teatret, og at det derfor er et godt tidspunkt, siger Gitta Malling.