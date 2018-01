Fremgang fortsætter hos erhverv

THY/MORS: Ordrebøgerne er fyldte et godt stykke ind i 2018, og fremgangen fra 2017 vil fortsætte. Det vurderer Tage Odgaard Nielsen, formand for DI Thy/Mors og ejer af Frontego.

- Det, som jeg hører fra vores medlemmer, er, at 2017 var et flot år. I år bliver travlt, for mange forventer en stigning i omsætningen på et sted mellem 10, og måske 15 til 20 procent, siger han.

Fremgangen skyldes ifølge ham en forbedret europæisk økonomi, og det smitter af på danskernes forbrugsvaner.

- Vi kan se det her hos os, hvor kunderne nu vælger dyrere fronter i naturlook. Men det kan blive en udfordring i forhold til at vækste, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft, vurderer DI-formanden og opfordrer samtidig til en øget indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Per Søndergaard forklarer, at 2017 har været et godt år og har budt på større større optimisme hos det lokale erhvervsliv.

Men det kan gå ud over væksten, hvis det bliver svært at få kvalificeret arbejdskraft i år, som også fra hans bord tegner godt.

Han bakkes op af Kim Bak Christensen, erhvervschef hos Thy Erhvervsforum.

- Ud fra det, som jeg hører fra virksomhederne, er der godt gang i hjulene, siger han.