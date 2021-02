Frisør bliver kimet ned af kunder, der vil klippes hjemme: - Men jeg vil ikke slæbe corona fra hus til hus

NYKØBING:- Jeg er næsten holdt helt op med at tage telefonen. Jeg kan have helt op til 20 opkald på en dag fra folk, der siger: ”Det er bare mig.” Mange gange har vi jo et personligt forhold til vores kunder, og når jeg siger nej til folk, er det bestemt ikke med min gode vilje.

Det forklarer frisør Haldor Kjeldgaard, der driver salonen Frisør Haldor i Nykøbing. Han og mange andre frisører landet over oplever at blive kimet ned af kunder, der spørger, om ikke frisøren vil komme ud i deres hjem og ordne deres hår, nu hvor salonerne er lukket. Det er nemlig teknisk set ikke ulovligt, idet folk selv bestemmer, hvem de lukker ind i deres hjem.

Men selv om det ikke er direkte ulovligt, så giver det slet ikke mening, når branchen i øvrigt skal holde lukket, fastslår frisøren i et opslag, han lagde på Facebook i fredags.

Han delte samtidig et opslag fra Connie Mikkelsen, formand for frisørernes brancheorganisation DOFK. Her beder hun ”Hr. og Fru Danmark” om hjælp til at respektere frisørbranchens pålagte tvangslukning.

”Vores frisører og deres ansatte bliver kimet ned af kunder, som ønsker at frisøren kommer hjem til dem privat for at klippe. Både regering og sundhedsmyndigheder opfordrer på det kraftigste til at aflyse alle unødvendige aftaler, til kun at se sin egen husstand og højest samle 5 mennesker i sin egen boble. Hvad er det så lige I ikke forstår?” skriver hun.

Connie Mikkelsen uddyber over for NORDJYSKE:

- Vi har sendt en nyhedsmail ud til alle vores medlemmer i fredags, hvor vi præciserer: ”La’ nu vær’!” Hvis man begynder at køre ud, så kan man ikke altså ikke nøjes med at klippe en enkelt, for lige så snart du klipper en enkelt, og du vel at mærke oplyser det til skattemyndigheden, så mister du en hel del i de her hjælpepakker. Så de, der begynder at køre ud, er nødt til at køre det som en daglig drift, og så har du altså nogle, der kører rundt i måske op til 10 forskellige hjem hver dag for at ordne hår, og det skriger jo til himlen i forhold til, hvad man anbefaler.

Hun frygter, at man på den måde får etableret nogle smittekæder, som vil betyde, at det bare tager endnu længere tid, før frisørsalonerne får lov til at genåbne.

- Og vores medlemmer styrtbløder i forvejen. Det koster mange penge at holde lukket. Vi har virkelig nogle, der er tæt på konkurs, siger hun og tilføjer:

- Vi bliver alle langhårede, ”and so what”?

Plejer aldrig at sige nej

Haldor Kjeldgaard beder i sit opslag på Facebook om sine kunders forståelse for, at han ikke vil risikere at slæbe corona med fra hjem til hjem. Men han har det rigtig skidt med at skulle afvise de kunder, der ringer til ham.

- Jeg har arbejdet i det her fag i 30 år, og jeg plejer aldrig at sige nej. Men det har jeg skullet nu siden 20. december, siger han, sukker dybt og tilføjer så:

- Problemet ligger i, at hvis jeg begynder at tage ud til fru Hansen på Sydmors, hvor de bor fem, og så videre til en i Nykøbing, hvor de er måske er fire i huset, så bliver det hurtigt til 100 kontakter på en dag. Jeg tror, at når folk får det at vide, så kan de godt se det.

Personligt har han valgt at lade både hår og skæg gro i solidaritet med sine kunder.

- Simpelthen for at sige, at det kan altså lade sig gøre. Vi skal jo ikke til noget, understreger han.

Selv om mange ser frem til at kunne blive klippet og få ordnet hår igen, lige så snart det bliver muligt, så vil frisørernes tabte omsætning ikke blive indhentet, forklarer Haldor Kjeldgaard.

- Om jeg klipper en millimeter af, eller om jeg klipper 10 centimeter af, det er den samme pris, og så går der under alle omstændigheder måske otte uger, før folk skal klippes igen, siger han.