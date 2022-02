Frivillige har brugt seks-syv år på at renovere motionscenter: Nu skal de starte forfra

NYKØBING:Et tidligere solcenter i Nygade 5c bliver den nye adresse for Morsø Motionscenter, der inden 1. maj skal være ude af sit hidtidige lejemål i den kvadratiske erhvervsbygning på Havnen i Nykøbing.

På den nye adresse kommer motionscentret til at bo til leje hos Ejendomsselskabet Kjelde.

Motionscentret drives af en forening, der tæller 350 medlemmer i alle aldre. Siden starten for 28 år siden har centret haft til huse i den karakteristiske erhvervsbygning på havnen. Og formanden, Troels Poulsen, lægger ikke skjul på, at det mildt sagt var uden begejstring, at foreningen før årsskiftet modtog opsigelsen fra den nye ejer af bygningen.

Inden 1. maj flytter Morsø Motionscenter ind i det tidligere solcenter i Nygade 5c. Foto: Ejendomsselskabet Kjelde

- Vi var lige blevet færdige med en gennemgribende renovering, der havde stået på i seks-syv år, siger han.

Nu skal der så igen trækkes på de frivillige. I det nye lejemål er foreningen allerede gået i gang med at rive skillevægge ned, og Morsø Motionscenter skal også selv stå for at lægge gulve og male, mens udlejeren sørger for bade- og omklædningsfaciliteter samt nye vinduer og døre.

Ikke plads til aerobics

I Nygade 5c får Morsø Motionscenter godt 300 kvadratmeter, hvoraf 200 kvadratmeter er til træningsfaciliteter, resten omklædning og bad. Arealet bliver dermed nogenlunde som i det gamle lejemål, men vel at mærke eksklusive en sal til aerobics.

- Så vi mister muligheden for den aktivitet, siger Troels Poulsen.

Men han og Jan Andersen er glade for aftalen med Jan Kjelde, indehaver af Ejendomsselskabet Kjelde.

- Vi har haft kig på flere mulige lejemål, men Jan Kjeldes var klart det billigste. Uden det havde vi måttet lukke, siger Jan Andersen, daglig leder - og den eneste ansatte - i Morsø Motionscenter.

Centret havde et halvt års opsigelse i sit hidtidige lejemål. Det vil sige, at man skulle være ude inden 1. juli. Men med en økonomisk kompensation fra de nye ejere har foreningen sagt ja til at rykke ud to måneder tidligere.

Den gamle rødstensbygning på Havnen er overtaget af konsortiet bag Steenbergs Hotel & Brasserie, der vil indrette hotel i bygningen.