Frivilligfest: En meget overrasket 14-årig hyldet som årets ungleder

ØSTER JØLBY: Han er blot 14 år, men har autoritet og ansvar. Og i hans klub, Morsø HK, er han med til at træne et dame-seniorhold, hvis medlemmer i sagens natur er betydeligt ældre.

Sådan lyder det i indstillingen af Christian Camilo som årets modtager af unglederprisen. Og det var en tydeligt overrasket Christian Camillo, som modtog prisen ved Morsø Kommunes frivilligfest fredag aften i Midtmors Sport i Øster Jølby.

Det var en tydeligt overrasket Christian Camilo, der blev hyldet som årets ungleder - her sammen med aftenens konferencier, Clement Kjersgaard. Foto: Torben Hansen

- Trods hans unge alder indeholder han utrolig meget autoritet. Han er dygtig til at tage ansvar under træningerne og understøtte den træning, der er lagt for dagen. Han har masser af gå-på-mod, trods den store aldersforskel, hedder det i indstillingen fra Pia Østergaard, der er bestyrelsesmedlem i Morsø HK, og træner af damesenior-holdet sammen med Christian Camilo.

- Tusind tak. Det havde jeg ikke regne med, sagde Christian Camilo. Foto: Torben Hansen

- Vi skal hylde et ungt menneske, der har en lysende flamme i sig. Det er et ungt menneske, der giver sig selv, og som er et forbillede for andre, sagde Rune Andersen fra DGI Nordjylland, der overrakte risen sammen med Birte Jensen fra folkeoplysningsudvalget i Morsø Kommuner.

- Tusind tak. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg er faktisk helt målløs, lød det fra Christian Camilo.