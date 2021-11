Frivilligfesten 2021 udsættes til foråret

NYKØBING:Morsø Kommune har besluttet at udskyde Frivilligfesten 2021, der skulle have været holdt fredag den 26. november i Sparekassen Thy Arena Mors.

- Vi havde set frem til at holde Frivilligfesten igen, efter vi måtte aflyse sidste år. Desværre oplever vi i øjeblikket et højt antal coronasmittede på Mors. Derfor har vi ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at udskyde Frivilligfesten, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune.

Frivilligfesten vil blive udskudt til foråret 2022, og Morsø Kommune lover at melde en ny dato ud, straks det er muligt.

Billetterne vil blive refunderet i næste uge. Det er Visitmors, som står for at refundere billetterne.

Der skulle have været 375 gæster til Frivilligfest 2021.