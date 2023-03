Frivilligfesten i gang med halloween-uhygge

ØSTER JØLBY: - Vi hylder dem der laver noget, uden at der bliver stillet krav om, at de skal gøre det. Dem, der gør det fordi det er en fornøjelse.

Med disse ord karakteriserede aftenens konferencier, Clement Kjersgaard, de frivillige, som er i centrum fredag aften i Midtmors Sport i Øster Jølby.

Clement Kjersgaard er igen i år Frivilligfestens konferencier. Foto: Torben Hansen

Tv-værten er i særlig grad et kendt ansigt på Mors, hvor han i efterhånden mange år har optrådt i forbindelse med Kulturmødet Mors. Fredag kom han tilbage til Mors på en noget anden årstid, for at binde begivenhederne sammen ved Morsø Kommunes Frivilligfesten.

Efter at borgmester Hans Ejner Bertelsen havde budt ham og de over 300 deltagere i festen velkommen, fik Clement Kjersgaard lejlighed til at veksle nogle ord med medlemmer af et bostøtte-hold, der - noget uden for sæsonen - startede med at skræmme gæsterne med et halloweenshow.

Og efter en lille koncert ved Morsø Suzukiskole, var det tid til den første af aftenens syv prisoverrækkelser.

Knud Kjærgaard, formand for Skarregaard Natur- og Kulturcenter, blev Frivilligfestens første prismodtager, da han tog imod Kulturelt Samvirkes Kulturius-pris. Til højre samrådets formand, Gunhild Olesen Møller, og i midten Steen Sunesen, medlem af samvirkets bestyrelse. Foto: Torben Hansen

Kulturelt Samvirke på Mors overrakte Kulturius-prisen til Knud Kjærgaard, formand for Skarregaard Natur- og Kulturcenter, foreningen som har overtaget driften af Skarregaard på Nordmors efter Museum Mors.

- Det er en stor opgave, I har påtaget jer. Det vil vi gerne påskønne, sagde formanden for Kulturelt Samvirke, Gunhild Olesen Møller.

Kulturius-prisen er på 1500 kroner, plus en håndfast anerkendelse i form af en sten.