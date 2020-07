Frivilligfesten på Mors er aflyst

NYKØBING:Det skulle have været den store fest for de frivillige og ildsjælene på Mors, men nu har Morsø Kommune på grund af corona opgivet at gennemføre dette års frivilligfest. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse, hvor man samtidig ser frem mod næste års frivilligfest, der allerede nu er programsat til fredag 29. januar 2021.

Frivilligfesten var oprindeligt planlagt til at finde sted i Sparekassen Thy Arena Mors i marts, men den blev i første omgang udsat som følge af corona. Og nu erkender kommunen så, at det ikke bliver muligt at gennemføre den store begivenhed i år.

Frivilligfesten skulle have budt på en udsolgt arena med spisning og underholdning. Konferencier Clement Kjersgaard var hyret ind til at guide deltagerne gennem en aften, hvor kommunens sportsmestre skulle have været fejret, ligesom en række priser skulle have været uddelt.

Sportsmestrene og prisvinderne vil i stedet blive hædret ved et mindre arrangement i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter tirsdag 22. september. Priserne, der overrækkes til arrangementet, er Årets Frivillig, Årets Forening, Årets Kunstner, Årets Ungleder samt Kulturius ved Kulturelt Samvirke.

Os hos NORDJYSKE uddeler også en pris ved arrangementet i SKF, nemlig årets sportsnavn på Mors 2019. Her er de nominerede BMX-kører Rikke Balle, ponyrytter Caroline Attermann og Nordvestmors’ bedste fodboldmandskab.