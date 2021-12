Frode er god til at råbe op: Nu har han gjort det i 60 år

NYKØBING:En decemberaften i 1961 holdt DUI som så ofte før bankopspil på det daværende Centralhotellet i Nykøbing.

13-årige Frode Hansen - en af de aktive i ungdomsorganisationen, der siden skiftede navn til DUI-Leg og Virke - var med for at hjælpe med at melde tilbage, når en ned i salen havde fået banko.

Men ham der skulle råbe tallene op til bankospillet, svigtede denne aften.

- Så kom vores formand hen og sagde til mig: Nå, så er det dig, der skal råbe op. Så måtte jeg springe ud i det, fortæller Frode Hansen.

Den udfordring klarede Frode så godt, at han også til det næste bankospil blev bedt om at trække de nummererede brikker op af posen og råbe tallet højt.

Og lige siden har han været en af de faste opråbere - i lange perioder nærmest den eneste - ved bankospillene, som de sidste mange år er blevet afviklet i Bankohallen på Ringvejen.

Ved søndagens bankospil i hallen kan der derfor markeres noget så usædvanligt som et 60 års jubilæum. Men vel at mærke uden at jubilaren har tjent en eneste timeløn som opråber ved bankospillene, der er den vigtigste indtægtskilde for DUI-Leg og Virke.

Overskuddet fra bankospillene går til DUI-Leg og Virke, som Frode Hansen selv har været medlem af, siden han var fem år - selv om aldersgrænsen egentlig var syv år. Foto: Bo Lehm

"Du er den bedste til at råbe op"

Sit levebrød havde Frode Hansen gennem 32 år som skibstømrer på Morsø Værft. Og da han som 16-årig startede i lære på værftet, blev han mødt med en kompliment fra en af de ældre medarbejdere, som også var fast gæst til bankospillene:

"Du er den bedste til at råbe op, da. Det er du!", sagde han til skibstømrerlærlingen.

Og Frode Hansens talent for at meddele numrene højt og tydeligt blev også efterspurgt af andre.

- Jeg har også råbt op til byfester og mange andre steder, fortæller han.

I årenes løb er jobbet som opråber blevet lettere. Ikke kun fordi han har fået en mikrofon til rådighed - opråberen skal heller ikke længere trække brikker op af en pose og efterfølgende holde styr på, hvilke numre der er udtrukket.

Posen med brikker blev siden afløst af en maskine med kugler. I dag klares det hele klares af en computer, og alle i salen kan via tv-skærme holde øje med spillets gang.

- Der mere ro over det i dag. Jeg skal ikke længere kontrollere, at det passer, når en råber "Banko!".

Gamle Ole lever stadig

Samtidig er hele spillet i dag en mere stilfærdig omgang:

- I gamle dage var der tit nogle, der råbte "Kom så med den", og den slags. Nu er der musestille, fortæller Frode Hansen.

Omvendt er han heller ikke den, der kommer med vittigheder eller friske kommentarer undervejs. Men han holder fast i at sige "Gamle Ole" og "Én alene", der - som alle bankonørder ved - betyder henholdsvis "90" og "1"...

Til gengæld er der masser af tid til snak og hyggeligt samvær med bankospillerne, for de fleste møder gerne ind ved halvseks-tiden, selv om det først er klokken 19, Frode Hansen sætter sig op på sin pult og begynder at råbe numre op.

Og han er også af og til selv at finde nede i salen til DUI-Leg og Virkes bankospil tirsdag og søndag, for i dag deles han om tjansen som opråber med andre.

Frode Larsen gik allerede som 60-årig på efterløn fra sit job i firmaet Danfold, hvor han arbejdede efter at Mors Værft lukkede. Fra opråberjobbet har han ingen planer om at lade sig pensionere:

- Nej, jeg bliver gerne ved, erklærer den 73-årige jubilar.