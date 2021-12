Fru Christensen på 86 er julehjælp i Imerco

NYKØBING:86 år er ingen alder, når det gælder om at sprede julehygge og hjælpe kunderne med at finde den rette gave og pakke den ind. Det mener man hos Imerco i Vestergade i Nykøbing. Her er Fru Christensen på 86 år nemlig juleassistent og et kendt ansigt. Hun har trods sin høje alder igen i år meldt sig som juleassistent.

- Jeg har altid holdt meget af julen og den hygge, som højtiden medfører. Derfor besluttede jeg mig for flere år tilbage at melde mig som juleassistance i Imerco på Vestergade. Her kender jeg butikschefen Pia særdeles godt og er glad ved at kunne ekspedere de søde kunder og ikke mindst tage en hyggesnak i ny og næ, siger den erfarne ekspeditrice, hvis fulde navn er Marie Boel Christensen. Men hun er mest kendt blandt kunderne i byen som Fru Christensen.

- Efter min mands død i 2008 var det vigtigt for mig ikke bare at sidde derhjemme. Jeg fungerer bedst, når jeg er i fuld vigør og har nogle søde mennesker omkring mig. Jeg holder meget af Nykøbing og de lokale. Det er her, jeg hører til, og hvis jeg har mulighed for at sprede lidt ekstra juleglæde blandt de lokale, er det kun godt, fastslår Fru Christensen.

En lang karriere i butik

Som seksårig begyndte Marie Boel Christensen som avisbud, og senere blev hun ansat i butik, hvor hun har tilbragt den største del af sit arbejdsliv. I 30 år har Fru Christensen arbejdet sammen Pia Rettig, der er butikschef i Imerco Nykøbing. Fra starten har de været et fast makkerpar, og de gange, hvor Pia har flyttet butik, er Fru Christensen fulgt med som en fast hjælper.

- Alle her i byen kender Fru Christensen. Ligegyldigt hvilken alder hun har, er hun altid frisk på det hele og udviser en enorm stor omsorg, som er meget værdsat. Hvad end Fru Christensen er at finde på gulvet eller ved pakkebordet i butikken, gør hun en dyd ud af sit arbejde. Hun er absolut den bedste til at skabe den helt rette julestemning for både kunder og kolleger, siger Pia Rettig,