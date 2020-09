Frustrerende kamp for MorsØ FC: Spillede 8 mod 11

VIBORG:Det var på alle måder en frustrerende aften for MorsØ FC, da de fredag aften mødte Viborg Sdrm. IK på udebane i Serie 2. Her endte morsingboerne med at få en lussing på 4-1.

Kampen begyndte ellers fint for MorsØ FC, der efter otte minutters spille bragte sig foran. Det var spillende træner Mickey Berg, der kom fri og scorede for gæsterne. Men herefter sad Viborg Sdrm. IK på det meste, og efter 36 blev Jesper Kristiansen fra MorsøØ FC sendt i bad med et rødt kort.

- Han begår en forseelse, men dommeren mente, at han fratog dem en oplagt scoringsmulighed og gav ham rødt. Jeg synes personligt, at det var noget hårdt dømt, siger Mickey Berg.

Med en mand i undertal skulle MorsØ FC forsøge at holde stand, men kort tid inden pause kunne hjemmeholdet udligne. Kort tid inde i anden halvleg blev det til 2-1, og herefter var det svært for MorsØ FC at komme tilbage.

- Vi fik yderligere to gule kort i anden halvleg og spillede en periode otte mod 11, hvor de scorede igen, og der kunne vi ikke komme tilbage, siger Mickey Berg.

MorsØ FC havde ikke et modsvar, og med syv minutter igen kunne Viborg Sdrm. IK gøre det til 4-1, som også blev kampens resultat.

Kampfakta

Fodbold, serie 2

Viborg Sdrm. IK

MorsØ FC

Resultat: 4-1

Pausestilling: 1-1

Mål: 0-1 Mickey Berg (8), 1-1 (42), 2-1 (46), 3-1 (70) og 4-1 (83)