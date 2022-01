Frygt for tabt udsigt imødekommes

NYKØBING:- Vi forsøger at trække oplevelses- og søsportscentret så langt ud ad Ørodde i retning mod skaldyrcentret som muligt. Således at husejere langs strandvejen vil få påvirket deres udsigt mindst muligt. For der er folk, som frygter, at byggeriet vil tage deres udsigt over bugten, og dem vil vi gerne imødekomme.

Det siger Ellen Philipsen Dahl (DB), der er formand for det ad hoc-udvalg om det planlagte centerbyggeri, som kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte her i starten af den nye valgperiode.

Udvalgsformanden og kommunen tyvstartede indsatsen med en workshop, som i weekenden fandt sted i et telt på det område af nordhavnen i Nykøbing, som er påtænkt projektet. Egentlig var værten det københavnske arkitektfirma Norrøn, som har specialiseret sig i destinationsudvikling.

- Der er altid diskussion om placeringen af den slags byggerier, men jeg tror, langt de fleste tilkendegivelser, vi fik, er positive over for at lægge det øst for nordhavnen. Norrøn fremlagde en række eksempler på, hvordan firmaet andre steder har løst placeringer af spektakulære byggerier, der står ud fra kystlinjen, siger Ellen Philipsen Dahl.

Mange gule sedler

Hun siger, at 70 mennesker deltog i workshoppen fredag eftermiddag og en del flere om lørdagen, hvor teltseancen mundede ud i et borgermøde.

- Folk skulle oven på oplæggene fra Norrøn og kommunen komme med deres forslag på post it-sedler. Der er kommet rigtigt mange bud, som vi nu skal have kigget nærmere på. Norrøn havde opdelt diskussionen i delemnerne kultur, natur, gastronomi og liv på fjorden. Det sidste omfatter sportsdelen med de foreninger, der er en del af centret, siger udvalgsformanden.

Netop disse foreninger har i vekslende grad haft svært ved at se sig som en del af det tocifrede millionprojekt. Sejlklubben sprang fra og bygger til sig selv, og roklubben har også haft betænkeligheder, idet den har sine både og sit klubhus på ydersiden af Ørodde.

Dialog med roklubben

- Jeg skal netop deltage i roklubbens generalforsamling 25. januar, hvor vi skal drøfte, hvordan klubben bedst bliver en del af centret. Det kunne være ungeafdelingen af klubben, som bliver placeret i centret. Alle muligheder står åbne i den fortsatte proces bortset fra placeringen af centret, siger Ellen Philipsen Dahl. Hun skitserer tidsrammen for projektet:

- I løbet af foråret skal forprojektet være klart, så det kan behandles politisk frem mod sommerferien. Herefter skal der udskrives en arkitektkonkurrence sideløbende med, at vi skal søge de manglende penge hjem til byggeriet. I 2024 skal finansieringen være på plads, og vi skal have afgjort, hvem der skal tegne og bygge det, så første spadestik kan tages i løbet af året. Sommeren 2025 skal centret gerne stå færdigt. Det er vores plan, siger Ellen Philipsen Dahl.