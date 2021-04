Fuld gang i bookingerne: Sommerhuse, cykel- og vandreferie hitter på Mors

MORS:Trods coronakrisen tegner det til igen at blive et godt år for sommerhusejerne på Mors.

Sådan lyder det fra Visit Mors i en pressemeddelelse

- I vinterferien var belægningsprocenten på 97 og i påsken på 91. Det har vi aldrig prøvet før, siger turistchef Bente Kristensen i pressemeddelelsen.

Visit Mors oplyser, at foråret ser ”pænt ud med rigtig mange bookinger”, og det er forventningen, at alt er udsolgt i højsommeren.

En del af de ellers mange tyske bookinger er annulleret og erstattet af danske bookinger. Den store forskel på de tyske og de danske bookinger er, at danskerne typisk booker en uge, mens tyskerne booker 14 dage eller tre uger, forklarer Visit Mors.

Udsigten til åbne grænser bliver desuden godt for sensommeren og efteråret, hvor mange tyskere booker huse i Danmark, fremgår det.

Men det er ikke kun sommerhusudlejningen, der er en stor ting på Mors. Også vandreferie hitter på øen.

- Der bookes vandreferie som aldrig før. Dags dato har vi fordoblet salget i forhold til sidste år, siger Bente Kristensen og oplyser, at vandretilbuddene er med udgangspunkt i Kystruten, som blev etableret i 2009.

Ture på jernhesten er også i fremgang. Visit Mors oplyser således, at salget af cykelferie på Mors og i Limfjordslandet er mere end fordoblet i forhold til sidste år samme tid.

- Vi har solgt cykelferieophold i mange år og forsøger at give cykelferiegæsterne den bedste oplevelse og ført dem hen til de helt rigtige steder, når de begiver sig ud på cykeltur på Mors og i Limfjordslandet.

- Det er også bemærkelsesværdigt, at flere, som har købt en tur for år tilbage, får lyst til at prøve en anden tur og vender tilbage til området. Det må være tegn på tilfredshed, lyder det fra Bente Kristensen.