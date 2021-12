Fuld og narkopåvirket mand uden kørekort påkørte anden bilist og endte i hæk

VILS:Torsdag aften kl. 20:06 blev politiet kaldt til Østerbakken i Vils, hvor der var sket et færdselsuheld.

En 48-årig mand var kommet kørende, da han kom i slinger og forcerede et helleanlæg. Herefter ramte han en modkørende bilist, inden han endte i en hæk.

Den modkørende, en 60-årig mand, kom ikke noget til ved episoden, men sagen stoppede ikke der for den 48-årige mand.

Han viste sig nemlig at være under påvirkning af både alkohol og narkotika, og indkasserede en sigtelse for hver af de forhold. Samtidig havde han heller intet kørekort, hvilket han blev sigtet for, og bilen, han kørte i, var hverken indregistreret eller forsikret.

Endelig er ejeren af bilen, en 39-årig mand, sigtet for at overlade føringen af køretøjet til den 48-årige.