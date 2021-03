Fuld speed til Aalborg: Lokal radikal får støtte til supervej

SUNDBY MORS: - Det er et ønske som jeg har arbejdet for i mange år. Ja, lige siden 2007, hvor Thy-Mors var blevet gjort til en del af region Nordjylland. Nu har jeg til min store glæde fået den radikale folketingsgruppes opbakning til forslaget om en supervej mellem Thisted og Aalborg, og det vil indgå i drøftelserne om midlerne til grøn mobilitet.

Sådan siger Bo Fink, Sundby Mors. Til november vil han være at finde på stemmesedlerne til både Morsø Kommunalbestyrelse og Nordjyllands Regionsråd for Radikale Venstre. Og han hilser med tilfredshed, at partiets folketingsgruppe er indstillet på at tage hans ønske med til forårets forestående forhandlinger på Christiansborg om infrastruktur.

Skiftede parti på bilspørgsmål

Med supervej menes en 2+1 vej med skiftevis en eller to kørebaner i hver retning, og hvor det er tilladt at køre op til 100 kilometer i timen. Bo Fink forlod for et år siden sit daværende parti, Enhedslisten, med den hovedbegrundelse, at partiet savnede forståelse for, at folk uden for de store byer er henvist til at benytte privatbilen som transportmiddel.

- Projektet med supervejen vil slå flere fluer med et smæk. Jeg ser det også som en mulighed for at opgradere den kollektive trafik med hurtigbusser af togkvalitet. Ligesom vi vil få meget bedre forbindelser mellem sygehusene i Thisted og Aalborg. Jeg ser lidt en parallel til Holstebro-Herning-situationen, hvor Herning fik et supersygehus og Holstebro en motorvej. Med den ønskede supervej vil patienterne fra Mors og Thy kunne komme hurtigt frem til det kommende supersygehus i Aalborg, siger Bo Fink.

Helveg ser erhvervspotentiale

I en pressemeddelelse fra Det Radikale Venstre siger partiets trafikordfører Rasmus Helveg Petersen blandt andet:

- Thisted har i alt for lang tid manglet en ordentlig forbindelse til Aalborg og motorvejsnettet. Det gør det unødigt besværligt at være pendler, og det lægger en tung dæmper på det store potentiale, der ligger i erhvervslivet i Thy og på Mors. Jeg og den radikale folketingsgruppe bakker derfor fuldt op om Bos ønske om en super-landevej til Thisted, siger Rasmus Helveg Petersen.