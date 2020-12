Fulderik snorksov på vejen

NYKØBING:To fulderikker på 17 år havde lagt sig til at sove to steder på Fruevej i Nykøbing. I første omgang blev politiet ved tre-tiden torsdag morgen kaldt ud til en adresse, hvor den ene af de unge gutter, der havde fået hældt lidt rigeligt indenbords, havde lagt sig til at sove på en terrasse i en have. Det går som bekendt ikke, og politiet kørte den unge mand hjem. Kort efter kørte politiet retur ad Fruevej, og der fandt de den anden fulderik, som havde lagt sig til at sove på vejen.

- Ja, ham kunne vi så også køre hjem, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

De bliver begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- Jeg tror, nu at de kan være glade for, at vi fandt dem. Det var koldt, og det kunne være gået galt, siger politikommissæren.