Fyret erhvervsdirektør smækkede med døren

MORS:"De seneste 2 år har jeg kæmpet for at omsætte mine ord til handling, men måtte forholdsvis kort inde i ansættelsen erkende, at mine ambitioner for virksomhederne på Mors var væsentligt højere end mit baglands, hvorfor samarbejdet mellem bestyrelse, kommune og undertegnede langsomt blev mere og mere anspændt."

Sådan skriver Tinna Malmborg, nu forhenværende erhvervsdirektør på Mors, på sin Facebook-side. Opslaget blev lagt på 9. august, samme dag som bestyrelsen for Morsø Erhvervsråd meldte ud, at Malmborg fratræder sin stilling med udgangen af november i år. I sit Facebook-opslag skriver Malmborg også, at hun er blevet opsagt. Men i den udsendte pressemeddelelse skrev erhvervsrådet, at direktøren stoppede "efter gensidig overenskomst".

Adspurgt vil formand Tage Odgaard Nielsen godt vedstå, at Tinna Malmborg reelt blev fyret.

- Jeg forstår godt, at der kommer en reaktion, når man skal stoppe, og der er heller ikke sådan, at bestyrelsen har givet Tinna mundkurv på. Men hun har vidst, hvor det bar hen, for hun og jeg har haft et forløb op til afskedigelsen, hvor hun været klar over, at der var ting, vi ikke var tilfredse med. Men vi blev enige om det, vi meldte ud i pressemeddelelsen, siger Tage Odgaard.

- Bestyrelsen har følt, at der skal en anden profil til end Tinna Malmborg, siger Tage Odgaard Nielsen. Arkivfoto: Bo Lehm

Hun kan tilkaldes

I pressemeddelelsen stod der også, at Tinna Malmborg står til rådighed for erhvervsrådet frem til fratrædelsen. Men da Nordjyske ringede til kontoret i det gamle støberidomicil i Holgersgade i Nykøbing, lød svaret, at hun ikke længere er tilknyttet.

- Hvis vi får brug for Tinna, kan vi kalde på hende, siger formanden.

Har Tinna Malmborg forsøgt at gøre indsatsen mere virksomhedsrettet, som hun også skriver?

- Nej, det er udtryk for en forsmåethed. Tinna gjorde det på mange måder rigtig godt. Vi har bare følt i bestyrelsen, at der er ting, vi er nødt til at arbejde med, og vi er i gang med vores nye strategi. Der skal en anden profil til end Tinna, som er dynamisk, udadvendt og direkte, siger Tage Odgaard.

Men nu skal I snart til at ansætte erhvervschef nummer tre inden for tre år. hvordan undgår I, at det også bliver en kort affære?

- Vi er en ny bestyrelse, der arbejder med en ny strategi, og vi føler, at der skal lidt noget andet til. Mere kan jeg nok ikke sige om det i øjeblikket, siger formanden for Morsø Erhvervsråd.

Tinna Malmborg har ikke svaret Nordjyske på gentagne henvendelser. Morsø Erhvervsråd satser på at have en ny erhvervsdirektør inden udgangen af i år.