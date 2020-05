Fyret vvs-direktør tager kunder og medarbejdere med over i nyt firma

NYKØBING:Et nyt vvs-firma, Morsø VVS-teknik Aps., har hurtigt fået luft under vingerne.

Indehaveren, Thomas Furbo, har nemlig taget både medarbejdere og en stor kundekreds med fra Brændselsforeningen A/S, der havde Thomas Furbo som direktør, indtil han pr. 21. november sidste år blev præsenteret for en fyreseddel. Det skete efter at Brændselsforeningen havde overtaget et konkurrerende firma, Kai Nielsen VVS, hvis indehaver blev indsat som direktør.

Thomas Furbo har allerede fire medarbejdere i sit nye firma, tre fast ansatte og én på freelancebasis - alle tidligere kolleger fra det gamle firma.

Samtidig har store virksomheder som Jesperhus Resort og boligselskabet Domea valgt at skifte til det nye firma. Det samme har en masse private kunder, fortæller Thomas Furbo.

- Vi har fået en masse positive reaktioner, og de negative er jeg ikke stødt på endnu, tilføjer han.

Det var ellers ikke nogen rar oplevelse, da han i efteråret fik at vide af sin gamle arbejdsgiver, at han ikke længere kunne bruges som chef for det firma, hvor Thomas Furbo i sin tid stod i lære som blikkenslager, og hvor han siden har været både svend, daglig leder og direktør.

- De første par dage var det hårdt at komme hjem og gå. Men når der lukkes en dør åbnes en ny, fortæller 46-årige Thomas Furbo - der hurtigt var sikker på, at han ville starte for sig selv. Men i overensstemmelse med kontrakten med Brændselsforeningen skulle der gå seks måneder, inden det nye firma kunne blive en realitet.

Morsø VVS-teknik har til huse på Ringvejen 46a i Nykøbing.